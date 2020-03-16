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東陽前2月每股賺0.53元 上半年AM業績穩健

最新更新：2020/03/16 09:21

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）汽車零配件大廠東陽自結2月稅前淨利新台幣1.53億元，較去年同期成長34%。今年前2月自結累計稅前淨利2.97億元，每股稅前純益0.53元。法人估AM業績上半年穩健。

東陽指出，原廠委託製造（OEM）、售後服務市場（AM）同步發展水性塗裝及電鍍品產品等產品，同時加強研發輕量化新技術、新工法、新產品，以穩固台灣和中國大陸車廠的供應。

法人指出，東陽在中國大陸OEM廠逐漸擺脫武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，出貨給車廠產品穩定，不過2月部分仍受疫情影響，預估今年第1季OEM業績較去年同期下滑，AM業績持穩，今年上半年AM業績可望較去年同期穩健。

從產品比重來看，法人指出，目前AM和OEM占東陽集團合併營收比重約7比3，AM事業以台灣為發展重心，供應全球市場。

展望今年，東陽集團總裁吳永祥日前表示，今年集中全力，強化集團競爭力，原廠委託製造和售後維修市場並進發展，提供水性塗裝及電鍍品等更具利基的產品，站穩汽車零組件市場。（編輯：黃國倫）1090316

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