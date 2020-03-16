外資大賣333億史上第8大 今年以來賣超逾4122億

（中央社記者潘智義台北16日電）台股今天重挫逾400點，跌破9800點整數關卡，外資今天賣超新台幣333.54億元，為連續第7個交易日賣超，也是歷史第八大賣超；今年來外資賣超已逾4122億元。

美股道瓊工業指數上週五強彈1985點，但美國聯邦準備理事會（Fed）今天意外降息4碼，美股盤後電子盤期貨跌停，台股不但未跟美股反彈，反而連續跌破萬點、9900、9800點關卡，收在最低點9717.77點，成交值2093.79億元。

三大法人同步賣超，合計賣超374.01億元，其中自營商賣超40億元、投信賣超0.47億元、外資及陸資賣超333.54億元。

其中，外資及陸資已連續第7個交易日賣超，333.54億元金額也是歷史第八大。累計外資上週賣超為1514.10億元，今年來外資賣超已逾4122億元。

華南投顧董事長儲祥生表示，武漢肺炎疫情全球延燒，不穩定因素持續，恐影響市場需求，導致美股近來表現不佳，投資人信心不足，只要美股不止穩，台股也會跟著跌。

儲祥生指出， 除疫情未能有效控制，投資人在恐慌心情下，大賣股票外，投資人大量贖回被動式基金也可能是外資持續賣超台股的重要因素之一。

他說，美股連續大跌後，即便大漲，市場依然十分不穩，股市往下走的機率較大，由於台股連續重挫，上週台股5個交易日已下跌逾千點，今天再重挫400多點，融資斷頭賣壓的確是個麻煩，但因個股表現不一，很難分析狀況。

他直言，現在很難推論明天台股走勢，總之就是看今晚美股表現，以及美股盤後期貨的狀況。（編輯：林孟汝）1090316