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三星搶頭香 Samsung Pay悠遊卡開通

最新更新：2020/03/17 11:49

（中央社記者江明晏台北17日電）台灣三星今天宣布Samsung Pay悠遊卡全台正式開通，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，三星也期望藉此將Samsung Pay用戶5成的活躍度提升至7成。

台灣三星今天宣布與悠遊卡公司合作的Samsung Pay悠遊卡全台正式開通，凡於指定19款三星Galaxy裝置中的Samsung Pay應用程式更新並下載悠遊卡後，啟動手機NFC功能（預設嵌入式安全元件）並將手機靠近悠遊卡感應區，就能進站，完全無需解鎖螢幕或開啟任何應用程式。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示與Samsung Pay的合作，是電子票證首度與國際行動支付業者合作，讓悠遊卡在行動支付市場跨入嶄新的新紀元，這讓悠遊卡的消費體驗更為多元，實現悠遊卡讓消費者生活更便利的承諾。

Samsung Pay是目前市場唯一同時支援磁條及NFC刷卡機、且取代實體信用卡的行動支付解決方案，全台30多萬台POS刷卡機99%都能使用Samsung Pay。

台灣三星電子企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，展望2020年，依國發會推動行動支付規劃，台灣消費者對行動支付的依賴度與偏好度都持續上升，而最具成長潛力的就是交通運輸。Samsung Pay悠遊卡是台灣第一個從悠遊卡下載、加值、扣款都能一機搞定的解決方案，輔以悠遊卡龐大的用戶數，可望在強強聯手的帶動下，將Samsung Pay活躍使用率從5成提升至70%。

三星說明，目前Samsung Pay悠遊卡可支援普通卡及學生卡，轉乘優惠規則也等同於實體悠遊卡；此外，Samsung Pay悠遊卡也同樣可以申請記名服務或是購買售價1280元的定期票；更可利用現金或信用卡線上加值；其他服務項目像是卡片備份、復原、刪除、鎖卡或是查詢交易紀錄等服務都可透過手機完成。

針對B2B市場，三星也針對防疫需求推出相關的解決方案，如公司行號量體溫結合打卡，或是製造業等解決方案，目前也針對5G開發遊戲內容等。（編輯：趙蔚蘭）1090317

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