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大魯閣調整財務結構 減資逾55%

最新更新：2020/03/17 18:09

（中央社記者江明晏台北17日電）大魯閣今天宣布擬減資55.34%，減資後股本7.5億元，大魯閣表示，這波疫情對業績影響有限，近年積極整頓旗下事業體，進行財務架構調整，持續以「輕資產重經營」方向調整。

大魯閣今天董事會決議通過，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損，減資金額逾9.29億元，減資比率約55.34%，減資後股本7.5億元，每股淨值回到10元以上。

大魯閣表示，截至去年12月31日止，帳上累積虧損為新台幣12.23億元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額以銷除累積虧損。

大魯閣發言人劉文哲強調，大魯閣過去一年積極整頓旗下事業體，進行財務架構調整，自今年起更陸續開幕中壢健身房、汐止健身房及棒壘球打擊場嘉義館、台中新時代滑輪場Roller 186等。

大魯閣表示，持續以「輕資產重經營」方向調整，雖有武漢肺炎疫情影響，營業現場積極執行防疫措施，影響程度在掌握中，加上鼓勵民眾以運動增加自體防疫能力，因此大魯閣旗下戶外空間為主的棒壘球打擊場等運動業態，業績相對穩健。（編輯：鄭雪文）1090317

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