若下半年疫情趨緩 合庫金：看好房市量增價穩

（中央社記者吳佳蓉台北17日電）展望今年房市，合庫金今天在法說會上表示，受武漢肺炎疫情影響，持平看待上半年不動產景氣，下半年若疫情趨緩，預估量將回升、價則持穩或微增，目標今年房貸業務年增2.7%、土建融則年增13.2%。

合庫金控今天舉辦線上法說會，並公布2019年經營績效，儘管受美中貿易戰及金融市場波動加劇影響，金控稅後淨利仍達新台幣176.1億元，連8年創歷史新高，年增9.95%，成長率在公股金控排名第2，每股盈餘（EPS）1.33元；淨值報酬率（ROE）8.02%與資產報酬率（ROA）0.49%也創史上新高。

會中媒體詢問對今年房市看法，合庫金認為，到去年為止，全台買賣移轉棟數已連3年成長，顯示成交量回溫，不過，今年碰到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，不確定性大增，估將影響上半年房市表現，暫時持平看待不動產景氣。

合庫金表示，下半年，若疫情逐漸趨緩，預估房市交易量可望逐步成長，交易價格則持穩或上揚。目標至今年底，房貸餘額要增至5310億元，年增2.7%，土建融部分則成長至1200億元，年增13.2%。

合庫金指出，若不受疫情影響，隨今年政府大力推動都市更新、危老重建，加上利率處於低檔，台商回台投資帶動工作機會增加、周遭住房需求升溫，形成房市剛性因素，都是有利房市發展的因素。

美國聯準會（Fed）近期前後兩次緊急宣布降息，一共降了6碼，媒體詢問，預估國內中央銀行是否降息。

合庫金表示，市場關注全球央行似乎已吹起一波降息風，台灣目前利率已連14凍，央行19日決策備受矚目，因疫情不利影響，主計總處已下修經濟成長預測，加上美國大降息造成新台幣升值，出口廠商面對疫情及匯兌損失雙重衝擊，市場預期央行將面臨強大降息壓力。

合庫金指出，若央行降息，存、放款利率都得相應調低，對淨利息收入造成影響，將拓展多元金融服務，提升手續費及財務操作收益，來減少利差縮小的負面影響。

至於美國降息6碼，合庫金表示，也會造成外幣存放款利差與銀行成本增加，將依據客戶貢獻度實施差異化定價，同時拓展匯款及進、出口服務，增加手續費收入，並戮力維持海外分行資金來源，與同業建立拆借額度，以減少風險，擴大獲利來源。（編輯：鄭雪文）1090317