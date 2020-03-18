馬來西亞鎖國防疫 電阻恐因停工供貨緊俏

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）武漢肺炎疫情蔓延，馬來西亞今天起鎖國防疫14天，在當地設廠的被動元件台廠奇力新集團將透過中國大陸昆山廠和湖南廠產能因應，華新科當地廠休息2週；法人預期，晶片電阻恐因停工供貨緊俏。

馬來西亞首相慕尤丁16日晚間透過電視直播，頒布幾項緊急措施。其中，自今天起至31日鎖國自保，企業跟著停工14天。

被動元件廠奇力新集團在晶片電阻的月設備產能約360億顆，其中2/3產能在馬來西亞廠。

奇力新指出，目前馬來西亞廠區有部分人員進行收尾作業，當地主管正與政府溝通協調中，會按照當地政府規定辦理。

奇力新表示，馬來西亞廠主要提供一般品電阻為主，集團在中國大陸昆山廠與湖南廠復工情況不錯，目前稼動率已經提升到9成左右，預期昆山廠和湖南廠可因應馬來西亞廠暫時停工的產能需求。

華新科表示，馬來西亞工廠將休息2週，華新科車用電阻元件主要在馬來西亞生產。

觀察電阻供貨，市場人士指出，包括奇力新、華新科和大毅等被動元件台廠，在馬來西亞均有設廠，馬來西亞停工14天，預期電阻產品供貨會更緊俏。

法人指出，全球晶片電阻大廠包括國巨、厚聲、華新科、大毅、風華高科、奇力新旗下旺詮、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，是全球第一大晶片電阻供應商。（編輯：張良知）1090318