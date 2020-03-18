台積電19日除息每股2.5元 影響指數21.55點

（中央社記者張建中新竹18日電）晶圓代工廠台積電將於19日除息，每股預計配發現金股息新台幣2.5元，證交所估計將影響加權股價指數約21.55點。

台積電去年第3季現金股利將於19日除息，每股配發2.5元現金股息，總金額648.25億元，預計4月16日發放。

台灣證券交易所指出，台積電因除息，發行市值將減少648.25億元，估計減少市值占發行量加權股價指數約21.55點。

台積電去年起改為每季配息，第1季現金股利每股2元，於去年9月19日除息；第2季現金股利每股2.5元，於去年12月19日除息。

因股息占股價不到1%，台積電去年第1季及第2季現金股利除息都順利完成填息，9月19日一開盤即順利完成填息，第2季現金股利填息天數也僅11個交易日。

隨著武漢肺炎疫情蔓延，市場恐慌氣氛升高，外資連日不斷賣超台積電。據統計，外資已連續10個交易日共賣超台積電32萬9660張，棄息賣壓沉重。

台積電今天在外資持續賣超下，股價表現疲弱，收在260元，下跌8元，跌幅2.99%，創6個多月新低，市值滑落至6.74兆元。

法人認為，儘管台積電股息同樣不到股價的1%，不過，外資持續不斷賣超台積電，外資的賣壓將是影響台積電這次填息行情一大變數。（編輯：張良知）1090318