恐慌蔓延美股再挫 台股恐回測十年線

（中央社記者江明晏台北19日電）武漢肺炎威脅全球經濟，美股再度下殺，道瓊指數重挫逾1300點，但美期貨電子盤見反彈，盼對亞股有穩盤作用，台股18日慘跌220點，收9218.67點，市場憂心恐回測十年線約9110點附近。

道瓊工業指數重挫1338點、跌幅逾6%，3年來首度收在2萬點以下，未能延續昨天勁揚逾千點的漲勢。標準普爾500指數午盤跌逾7%，8個交易日來第4度觸發熔斷機制，暫停交易15分鐘。

不過，美國股市指數期貨電子盤今天開盤上漲約2%，日股今早開盤則走揚。

台股18日加權股價指數終場收9218.67點，下跌220.96點，跌幅2.34%，成交值來到新台幣2097.54億元。三大法人合計賣超新台幣316.07億元。其中自營商賣超35.12億元，投信買超4.79億元，外資及陸資賣超285.74億元。

不具名市場人士指出，外資法人可能受到贖回海外ETF債券影響賣壓沉重，加上歐美疫情影響可能使得經濟活動停滯，不排除台股回測10年線約9110點的可能性。

日盛投顧指出，台股指數創波段低點，止跌首要條件需先重返5日線支撐，然而上方仍是層層關卡需要挑戰，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、生技醫材等。

台灣中央銀行將在今天召開第1季理監事會，各界屏息以待，降息機率升高，可能終結「連14凍」外，因台股近日崩跌逼近10年線，國安基金也宣布盤後將開會討論是否進場護盤。

武漢肺炎延燒全球，指揮中心18日宣布台灣再增23例，累計病例數達100例。為避免武漢肺炎病例持續從境外移入，政府決定自今天零時起禁止外籍人員入境，僅外交人員等少數類別例外，且所有入境者都必須居家檢疫14天。

晶圓代工廠台積電18日也公告，有一名員工確診武漢肺炎，目前已入院診治，內部決議啟動分組辦公營運模式因應，台積電今天股價反映將受到市場關注。（編輯：黃國倫）1090319