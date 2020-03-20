東元首季業績疫情影響不大 全年營運目標不變

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）東元董事長邱純枝表示，東元積極布局永磁和車用機電產品，家電提升變頻節能全產品獲利，首季業績沒有明顯影響，集團今年不受生產基地調度影響，未受疫情影響下修營運目標。

東元今天下午舉行線上法人說明會，展望今年成長趨勢，邱純枝指出，儘管2月份在中國大陸復工花2週時間回到正常狀況，不過台灣廠順利補位，預期首季業績沒有明顯影響，集團今年成長不受生產基地調度影響，不過需觀察國內外不確定性因素。

展望今年毛利率，邱純枝指出，今年毛利率沒有太大影響，反而今年大宗物資和鋼片等原物料價格大幅度修正，集團今年有機會受益材料價格。

在印度設廠布局，東元表示，今年6月印度廠規劃開始建廠，不過未來仍需觀察全球武漢肺炎疫情影響。

觀察今年營運表現，邱純枝指出，集團密切觀察疫情嚴峻形勢和美國頁岩油產業狀況，目前來看集團接單業績沒有大波動，沒有下修今年營運目標，集團保留現金因應未來營運發展，暫時未有實施庫藏股計畫。

展望未來營運，邱純枝表示，在機電事業推動永磁、車用新產品，擴大防爆馬達及鋁殼馬達銷售，搶攻維保備品馬達市場。

在自動化暨智能系統部分，東元中壓變頻器以北美、澳洲和中國大陸為主要市場，伺服控制主攻包裝、橡塑膠、金屬切削、電子設備及太陽能設備等產業應用系統。東元並加強開拓東南亞鋼廠、紙廠等連續製程控制系統。

在家電領域，邱純枝指出，提升變頻節能全產品獲利；商用空調推出變頻磁懸浮離心機，進攻高階節能市場，並布局高階高效率節能商業空調及能源管理系統。

在資產開發部分，邱純枝表示，新莊廠規劃透過計畫興建科技廠房和商辦大樓，預估今年有重要規劃；台北松江大樓規劃重建，開發21層商業辦公大樓，長期可為股東提升價值。

觀察去年在機電領域布局，東元總經理連昭志指出，集團側重高效率馬達，儘管小馬達營收微幅衰退，但北美及澳洲地區仍逆勢成長。東元也切入超高功率智能馬達、永磁馬達與車用馬達等高階新產品，相關營收倍數成長。亞太地區大馬達在礦業及電廠方面，接單成長超過15%。

在自動化和智能系統部分，新型變頻器系列及伺服高端系統應用在中國大陸市場包裝/機械手/機床的系統整合，成長近30%。在中壓變頻器產品線完整開拓新產業應用，整體營收成長超過50%。

在能源暨工程部分，東元切入離岸風電、太陽能發電及儲能系統等綠能產業，擴增智能大樓、智能城市及網路資料中心（IDC）商機，全年取單超過新台幣百億元。

在家電領域，連昭志指出，家用空調變頻產品透過量販及網路銷售成長超過15%，獲利明顯成長。中大型冰箱全系列變頻化及冷凍冷藏自動切換功能的家用冰箱，營收年成長25%。

從去年營收比重來看，東元去年機電占比約49.7%，自動化暨智能系統占比約7.3%，家電占比約11.2%，能源暨工程占比約10.3%，東訊占比約3.1%，其他占比約18.4%。（編輯：鄭雪文）1090320