元大S&P原油正2暫緩清算 金管會否認外洩消息

（中央社記者吳佳蓉、韓婷婷台北20日電）金管會日前放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，元大S&P原油正2危機解除，不須立即清算，立委質疑是否有券商事先得知消息、買賣牟利；金管會回應，未事先告知任何業者，修正函令的消息並未外洩。

元大證券表示，元大證券為流動量提供者，而非發行商，依據證交所公告資料顯示，3月19日全市場自營商自行買賣買進股數總計僅60萬股，因此無所謂元大證券大量購入自家ETF情事。

元大投信表示，金管會新規定於19日收盤後頒布，元大投信全依法令行事，無消息提前走漏狀況。自元大S&P原油正2發行以來，元大投信也積極呼籲投資人留意原油ETF的波動風險，這幾天也不斷提醒溢價風險，以保護投資人，考量投資人權益為第一要務。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情造成石油價格走低，看好油價的指數股票型基金（ETF）元大S&P原油正2淨值在19日跌破下市標準新台幣2元，面臨下市命運，元大投信當時表示，將於近期向金管會申請基金信託契約終止。

金管會主委顧立雄19日中午於立法院受訪時表示，考量近期市場波動較劇烈，會以特殊狀況暫緩下市，並於傍晚宣布放寬期貨信託基金（ETF）下市門檻，且增訂免下市彈性條款；元大投信隨後指出，規定放寬後，已無需立即辦理清算，未來或有申請例外豁免機會。

對此，時代力量立委邱顯智今天在臉書發文表示，從主力進出資料顯示，元大證券19日盤後買超元大S&P原油正2共12萬8787張，20日盤後再賣超11萬5294張，兩日獲利至少新台幣1億元，令一般投資人心情很複雜，已收到好幾名民眾陳情，今天在臉書發文「五問」金管會，質疑是否向元大透露擬放寬規定政策。

面對立委質疑，金管會回應，會研擬放寬措施，主要是因期貨公會建議及接獲眾多投資人陳情，元大投信先前雖有表達因原油價格波動劇烈等原因，希望審酌不要讓期貨ETF倉促下市，當時已回應，這涉及通案規範，若有必要，請洽期貨公會反映。

金管會表示，審酌期貨公會建議後，認為有必要修正且應屬可行，因此依照行政程序辦理後，對外公告修正相關事宜，並未在對外發布前向外界透漏修正內容，也未與元大證券有接觸。

金管會指出，股市已建立監視制度對有價證券執行監視查核，若發現任何人涉有證券不法交易情事，就會依相關規定辦理，以維護投資大眾權益；已請證交所立即依監視制度辦法進行查核，如果發現任何人涉有證券不法交易情事，立即會依相關規定辦理。（編輯：鄭雪文）1090320