在家辦公增筆電大缺貨 零組件股人氣旺

（中央社記者韓婷婷台北26日電）疫情讓全球在家辦公、上學的人口持續增加，也帶動筆電、平板電腦或桌上型電腦需求激增，陸續傳出通路商搶購一空訊息，也帶動相關零組件族群股價跟著帶量上攻，人氣快速增溫。

今天盤面表現由筆電相關概念股領軍，除了品牌大廠外，相關零組件族群也展現高人氣，包括電池組裝的新普、順達，軸承的新日興、兆利，電源供應品的群電、光寶科、台達電，連接器的嘉澤、凡甲、貿聯-KY、正崴及鍵盤的群光、茂林-KY，散熱的雙鴻、力致等均見到買盤增溫。

受到肺炎疫情影響，很多人被迫在家裡做遠距上班或上課，因而推升企業及個人增加對桌上電腦（PC）、筆電（NB）、平板電腦（PAD）、遠端網通產品的需要及支出，以及企業建置雲端伺服器及儲存的需求，造就近期相關產業出現缺貨或是市場供應吃緊的情況。

相關零組件廠商在大陸工廠逐步復工後均接到客戶持續催貨通知，除了積極進行之前遞延的訂單拉貨外，後續追單的力道也持續加大，品牌廠積極搶資源，預計此波急單需求的排單時程可望延續到4月至5月大致沒問題，6月則需進一步觀察。

全球電源供應器大廠台達電表示，不過很多需求是被壓住的，很多客戶還在催貨，之前產能及運輸的關係供貨不順，相信壓很久的需求會再補回來，隨著供應鏈卡關問題陸續解決，預期第2季業績會回來很多。

全球筆電電池大廠新普表示，主要客戶拉貨積極，大陸廠近期招工加速，已逐步回到正常狀態，3月下旬開始幾乎所有客戶拉貨都陸續回到正常，不少客戶拉貨積極，尤其平板、手機及周邊零件及筆電等訂單都很強。預計4月就可以重回正常軌道並全力趕工滿載生產因應客戶需求，5月訂單看來也沒太大問題，6月之後就看歐美疫情變化，需再進一步觀察。

散熱大廠雙鴻表示，遠端工作需求帶旺伺服器及商務NB，相關訂單強勁，更令人意外的是，原本認為遭到重創的大陸智慧型手機廠因印度及非洲等新興國家4G手機需求強勁，順利去化大陸地區在農曆年期間因防疫停滯銷售的庫存，大陸手機品牌廠一方面衝刺5G新機，另一方面也增加4G手機下單，整體訂單看來強勁，業績可望自3月起逐步恢復正常，並在第2季展現成長力道。（編輯：趙蔚蘭）1090326