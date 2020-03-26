中小企業防疫 Google籲適時調整廣告策略

（中央社記者吳家豪台北26日電）武漢肺炎疫情為中小企業帶來挑戰，Google台灣行銷解決方案副總經理林明展今天表示，如果主要客戶位於受疫情嚴重影響的地區，建議可將Google Ads廣告預算優先調整到其他地區。

林明展在Google官方部落格發文指出，當全球都在積極因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情時，許多企業正面臨前所未有的挑戰。在這個非常時期，Google希望能協助中小企業靈活面對各種挑戰，因此彙整一些因應疫情的建議，讓企業能善用Google提供的平台資源。

如果產品供應受到供應鏈問題或需求量增加影響，林明展建議，可先暫停Google Ads廣告投放；若主要客戶位於受疫情嚴重影響的地區，建議將Google Ads廣告預算優先調整到其他地區。

林明展指出，如果營業時間有變動，可更新Google商家檔案，向客戶提供最新資訊。另外也可以善用Google搜尋貼文工具，將特價優惠或庫存等更新資訊直接張貼到Google商家檔案上。當公司放假而無法立即回應客戶的電子郵件時，可以設定Gmail帳戶的休假回覆功能，並在信中附上常見問題的解答。

林明展也說，為了確保在辦公室以外的地方也能和員工、廠商及客戶保持聯繫，可以將相關聯絡資訊儲存在Google帳戶，就能透過手邊裝置隨時查詢。

此外，為因應疫情不斷的變化，林明展建議，企業協助員工做好遠距工作的準備，例如準備可攜帶回家的筆電，確保不在辦公室時也可存取各種重要檔案；若有實施遠距辦公的必要，可以透過Google提供的遠距工具和資源，維持工作效率，例如可運用Google雲端硬碟共用檔案，或使用Voice應用程式進行語音會議。（編輯：林孟汝）1090326