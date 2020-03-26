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雅茗-KY擬配3元股利 拚銷售谷底回升

最新更新：2020/03/26 17:51

（中央社記者江明晏台北26日電）雅茗-KY去年每股賺3.8元，擬配發3元股利，也通過啟動1000張庫藏股，雅茗-KY表示，年初遭遇疫情亂流，但3月中旬後的營運銷售都呈現數倍成長，有谷底回升跡象。

雅茗-KY公告去年財報，全年營收達新台幣22.17億元，年增2%，創歷史新高，稅後純益1.29億元，年增25.5%，每股純益（EPS）則為3.8元，創歷史第3高紀錄。

雅茗-KY擬配發3元股利，其中現金股利2.5元，股票股利0.5元，配發率近80%。

雅茗-KY今天董事會也通過將啟動庫藏股，預計買回區間為42元至82元，買回張數共1000張。

雅茗-KY表示，去年獲利大幅成長，主要來自於展店效益，全年中國、海外共展出逾300多家新店，由於新展店皆為新型態門店，相對營運績效較高，帶動獲利表現。

今年初遭遇疫情亂流影響，但雅茗-KY表示，以3月中旬後的營運觀察，相比3月初和2月份，門店銷售表現都呈現數倍成長，顯示消費力已由谷底回升；3月初至今，新簽約加盟店以平均每日新增1家的速度成長，今年快樂檸檬的新展店目標維持500店不變。

而雅茗-KY今年仍以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭為主軸，加速國際市場布局，至今除了日本子公司增資、美國與北加州營運商成立合資公司外，也至印尼、馬來西亞插旗，與當地合作夥伴合資，馬來西亞首店規劃在今年夏季開出。

雅茗-KY表示，以過去SARS期間的經驗判斷，在短期因素的疫情影響過後，市場會迎來爆發性反彈的消費潮，雅茗-KY在現階段的調整後，未來營運效率將更加提高，同時今年也會尋求適合的併購機會，目前也有多家標的正洽談中。（編輯：蘇志宗）1090326

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