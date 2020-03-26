東奧歐洲盃延明年 全年電視出貨估衰退5.8%

（中央社記者潘智義台北26日電）集邦科技旗下WitsView今天表示，武漢肺炎疫情蔓延，歐洲盃足球賽、東京奧運延後至2021年舉辦，因此將2020年全球電視出貨量下調至2億520萬台，年衰退5.8%。

WitsView指出，若疫情無法獲得有效控制，不排除再次修正全年電視出貨規模。

WitsView最新研究報告顯示，2019年全球電視市場壟罩在美中貿易關稅是否加徵的陰霾，加上消費者使用電視的習慣改變，影響整體需求。所幸去年第4季受惠於面板價格的大幅下跌，有利於品牌提升雙11與黑色星期五購物節的促銷力道，因此2019年電視整機出貨僅小幅衰退0.8%，達2億1780萬台。

報告指出，武漢肺炎疫情自2020年初開始爆發，中國各地透過限制人員流動抑制疫情擴大的同時，以中國內需市場為主的電視品牌銷售量首當其衝。

3月開始，雖然中國疫情逐漸獲得控制，但歐美地區疫情快速蔓延，加上各國股市暴跌重創金融市場，嚴重打擊消費者信心，特別是對於非剛性需求產品的消費更加保守。

WitsView說明，今年第1季面板生產與整機銷售雙雙縮減的壓力下，將全球電視品牌出貨量自疫情前預估的4880萬台下修至4460萬台，減幅達8.6%。其中，小米與創維的中國銷售比重超過7成，第1季出貨量分別較原先預期衰退達25.9%與21%，影響最為顯著。

國際品牌雖然第1季影響輕微，但隨著疫情擴散全球，全部品牌終難逃衰退的命運，集邦科技下調第2季出貨量，自疫情前預估的4760萬台下修至4410萬台，衰退7.3%。其中三星（Samsung VD）、樂金電子（LGE）、索尼（SONY）和飛利浦（Philips）於歐洲的出貨比重超過3成，恐將成為下一波受重創的廠商。（編輯：楊凱翔）1090326