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晶華潘思亮：不會讓任何員工走 開發案照推

最新更新：2020/03/27 16:24

（中央社記者江明晏台北27日電）晶華董事長潘思亮今天表示，這波疫情重挫規模是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、九一一、金融海嘯的總和，政府救援「插管」的觀光產業、超前部署，避免失業潮擴大，而這波疫情也將讓飯店回歸供需正常。

疫情重挫觀光業，潘思亮表示，這波疫情航空、觀光產業受傷最慘重，國際觀光飯店住房率大跌8至9成，「這是從來沒有過的衝擊」。

觀光業受傷慘重，他坦言，「這幾天真的非常焦急，過去10天見過的政府官員和媒體朋友，可能超過過去10年」，他認為，台灣防疫是世界第一，把產業跟防疫一樣「超前部署」，透過補助和培訓提升計畫，趕快把「重症」、「插管」的觀光產業救回來，避免經濟病毒擴大到釀出失業潮、造成經濟上的「社區感染」的骨牌效應。

政府針對觀光產業加倍補助薪資，在租金與稅金方面，潘思亮表示，這次疫情重挫的規模是SARS、九一一、金融海嘯的總和，當初SARS是減稅一半，這次「出手要加倍」，建議租稅金要全免、油電水費要減半。他表示，60%的飯店要付房東租金，盼可減免業主地價稅和房屋稅，或是降低壽險投資報酬率規定等措施。

潘思亮表示，這波疫情晶華不會讓任何員工走，開發案也照樣進行，也趁此時機讓故宮晶華、捷絲旅林森館、台大館等據點營業調整並裝修，麗晶集團在全球據點中，只剩新加坡3成住房旅表現較好。

整體而言，他認為，這次疫情將會提醒業主留意投資風險和重視飯店管理的專業，促使未來國內飯店「不會開得那麼瘋狂」，市場將能回歸供需正常的狀態。

此外，交通部辦理「協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓」補助計畫，配合此一方案，台北晶華酒店自辦的「企業專班」27日正式開訓，是觀光飯店業界「第一班」，首堂「防疫管家訓練課程」，開國際觀光旅館業界先例。

潘思亮表示，觀光產業的實力在於「人才」，台灣觀光產業花了很長久的時間才培育出這些人，只要保住人才，才能到時候有元氣很快復甦。（編輯：蘇志宗）1090327

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