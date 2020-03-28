遠端工作與教學帶動需求 PC概念股受惠

（中央社記者吳家豪台北28日電）投顧分析，武漢肺炎疫情在全球大流行，遠端工作與教學應用帶動個人電腦（PC）需求強勁成長，近期PC相關廠商業績應會優於其他電子產品，伺服器代工廠及零組件廠也可望受惠。

宏遠投顧研究部主管陳冠升表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，全球封城及在家上班上課，短期全球經濟可能不佳，一般民眾除了食品、民生消費、防疫物品會增加需求之外，非必要性消費可能都停滯，包含衣服、汽車、房地產等。

陳冠升指出，由於在家上課上班已成趨勢，目前PC、筆電、平板電腦因為遠端上班及上課的大量需求，造成近期許多公司及個人採購而發生缺貨，在一般民眾預算有限之下，將排擠其他3C產品及手機需求，近期PC相關廠商的業績應會優於其他電子產品。

陳冠升認為，在PC相關產品缺貨及雲端需求強勁之下，第一波受惠廠商應該是PC品牌廠，其次是PC及伺服器代工廠，至於零組件廠也可以留意。

整體而言，考量近期PC端需求強勁及缺貨情況，陳冠升看好PC業績占營收比重越高的公司，將受惠最大。

電商業者momo富邦媒指出，3月至今筆電銷售年增率約60%，其中市價新台幣1萬5000元至2萬元、採用Intel i5處理器的輕薄機種為熱銷類別。商務人士較偏好的輕薄高階機種，近3萬元的筆電銷售年增約40%。

另一家電商業者網路家庭旗下通路PChome 24h購物觀察，近來因教學模式、會議型態轉變，遠端作業需求增加，帶動3月1日至26日整體筆電銷量較去年同期成長35%。（編輯：楊凱翔）1090328