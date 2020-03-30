全台最大海砂屋延壽國宅 I區動工拆除

（中央社記者潘羿菁台北30日電）全台最大海砂屋聚集地-延壽國宅I區今天正式拆除，台北市長柯文哲表示，北市府對都市更新的態度相當明確，有安全結構問題就執行，都更就是依法行政。

延壽國宅海砂屋問題已久，共計分為四大區塊，包括M區、K區、I區與J區，今天針對 I 區啟動正式拆除工程，柯文哲與現場住戶共同鳴笛見證過程。

柯文哲表示，針對延壽I區原先有3戶不同意戶，但是市府持續溝通之下，最後在今年2月順利搬遷完成，才能在今天展開正式拆除，「其實台北市府對於都更態度很明確，就是執行」，按照流程圖，包括召開私辦公聽會、公辦公聽會等，整場錄音錄影，一切依法行政。

住戶代表蔡長泰表示，當天花板混凝土掉落問題層出不窮，延壽國宅 I 區住戶們先召開住戶內部會議尋求共識，第一次會議就有快9成住戶願意拆除重建，I區也是最早找建商中華工程洽談，儘管如此仍是歷經9年才走完程序，這過程中北市府的立場相當關鍵，市府人員都會親自拜訪住戶說明狀況，也因為這樣，才能順利都更。

中華工程為展現誠意，針對補償條件祭出室內1坪換1坪，一戶配一車位，另有公共設施坪數；中華工程表示，過去住戶持有權狀30坪，都更完成後，權狀將增加至將近40坪，堪稱是台北市都更案中相當優惠補償條件，另外也提供租金與搬家補貼。

不過中華工程也坦言，之所以有這麼優惠條件，在於延壽國宅位居台北市民生社區精華地段，加上當地建案推量少，多數是逾30年老宅，物以稀為貴前提下，給予住戶補償條件佳。

未來延壽國宅 I 區將興建地上24層的鋼骨大樓，造價將近新台幣30億元，預計2023年底完工，原住戶有203戶，中華工程將分87戶，總計有290戶。

至於延壽國宅M區建案名稱為中工常翠，是最早完成都更程序，如今已完工入住；K區建案中工耘翠，預計今年第3季交屋，目前銷售率已達8成，最後有待完成都更程序為J區，該土地面積3050坪，為四大區域當中最大者，但現階段仍有12戶不同意戶，同意戶數約324戶，中華工程不排除將申請代拆除程序。（編輯：林興盟）1090330