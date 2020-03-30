筆電5G拉貨旺 雙鴻泰碩3月營收可望優於預期

（中央社記者韓婷婷台北30日電）受惠居家辦公需求激增，加上大陸積極重啟5G基礎建設，散熱廠隨著生產線逐步恢復，3月營運表現不看淡，包括雙鴻、泰碩3月營收均可望優於預期。

泰碩表示，遠距辦公帶動筆記型電腦的需求爆發，3月筆電相關客戶拉貨轉趨積極，並加碼急單，尤其商用機種需求強勁，帶動記憶卡出貨成長；預期訂單將延續到4月；另外，在5G基地台建設需求也相對強勁，尤其來自中興的拉貨相當積極，3月出貨比原先預期的量增加2成，4月可望再進一步拉升。

泰碩指出，目前包括筆電相關及通訊5G基地台二大領域需求相對強勁，訂單能見度到4月看來都不錯，明顯優於原先內部預期目標，5月以後則需再觀察，全球疫情發展仍是關鍵；至於手機散熱則相對疲弱。

雙鴻除了筆電客戶拉貨積極外，大陸手機客戶也重啟拉貨，營運從3月起快速回升，表現同樣有機會優於預期。

受到疫情影響，遠端工作需求帶旺伺服器及商務NB，雙鴻來自商務、電競NB及伺服器等相關產品需求暢旺，為雙鴻3月及4月營運帶來不小的動能。另外，手機散熱部分，雖然部分品牌出貨高峰期已過，但大陸品牌廠重啟拉貨，將為第2季營運動能加溫，內部對第2季營運並不悲觀，有機會優於去年同期。（編輯：張良知）1090330