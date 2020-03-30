更多編輯台推薦新聞：
早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化
早報

早安世界》台灣病例近300 死亡增為3例 社交距離擬強制化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情
文化

專訪／台灣繪者高妍畫沙洲男孩 勾勒村上春樹父子情

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台
產經

專題／掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

筆電5G拉貨旺 雙鴻泰碩3月營收可望優於預期

最新更新：2020/03/30 12:11

（中央社記者韓婷婷台北30日電）受惠居家辦公需求激增，加上大陸積極重啟5G基礎建設，散熱廠隨著生產線逐步恢復，3月營運表現不看淡，包括雙鴻、泰碩3月營收均可望優於預期。

泰碩表示，遠距辦公帶動筆記型電腦的需求爆發，3月筆電相關客戶拉貨轉趨積極，並加碼急單，尤其商用機種需求強勁，帶動記憶卡出貨成長；預期訂單將延續到4月；另外，在5G基地台建設需求也相對強勁，尤其來自中興的拉貨相當積極，3月出貨比原先預期的量增加2成，4月可望再進一步拉升。

泰碩指出，目前包括筆電相關及通訊5G基地台二大領域需求相對強勁，訂單能見度到4月看來都不錯，明顯優於原先內部預期目標，5月以後則需再觀察，全球疫情發展仍是關鍵；至於手機散熱則相對疲弱。

雙鴻除了筆電客戶拉貨積極外，大陸手機客戶也重啟拉貨，營運從3月起快速回升，表現同樣有機會優於預期。

受到疫情影響，遠端工作需求帶旺伺服器及商務NB，雙鴻來自商務、電競NB及伺服器等相關產品需求暢旺，為雙鴻3月及4月營運帶來不小的動能。另外，手機散熱部分，雖然部分品牌出貨高峰期已過，但大陸品牌廠重啟拉貨，將為第2季營運動能加溫，內部對第2季營運並不悲觀，有機會優於去年同期。（編輯：張良知）1090330

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報