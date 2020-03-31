臻鼎-KY去年毛利率創高 外資憂疫情影響需求

（中央社記者江明晏台北31日電）PCB龍頭臻鼎-KY去年營收和毛利率雙創新高，全年每股盈餘9.93元，臻鼎-KY今天股價漲逾2.5%。外資報告指出，目前大環境疫情恐拖累消費需求，憂臻鼎成長空間可能受限。

臻鼎2019年全年合併營收約新台幣1200.68億元；稅後淨利約為124.02億元，歸屬母公司淨利約為86.85億元，與2018年同期相較，成長約7.5%，2019年全年毛利率締造新高，達23%，營業利益率為13%，稅後淨利率為10.3%，全年每股盈餘9.93元，臻鼎-KY董事會決議擬配發每股現金股利4.5元。

美系外資出具報告表示，MPI和LCP是5G時代的關鍵成長動力，認為臻鼎與天線相關的業務將在2020年貢獻10%以上收入，不過大環境可能會限制成長空間，而臻鼎-KY積極擴展汽車及非消費類電子產品業務，但要取得有意義的貢獻還需要時間，重申臻鼎-KY「中立」評等。

外資進一步說，目前大環境的疫情狀況恐怕會拖累消費者需求，考慮到主要客戶商店關閉以及iPhone SE2的發布推遲，擔憂臻鼎-KY成長空間可能有限。

臻鼎-KY今天股價上漲逾2.5%，最高至93.7元。

臻鼎產品線涵蓋軟板、硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，提供客戶一站式服務，客戶遍及全球重要科技大咖，包括蘋果、華為、Google、亞馬遜、微軟及FB等，臻鼎-KY也穩坐全球PCB龍頭寶座。

面對疫情波及PCB產業，臻鼎董事長沈慶芳先前表示，產業將重演大者恆大、強者恆強趨勢，不排除今年就會看到有業者退出市場，目前臻鼎訂單沒有問題，但是否會影響到終端消費需求，得有危機意識。

受到武漢肺炎疫情波及，臻鼎2月營收25.58億元，年減44.5%，月減逾6成。沈慶芳先前表示，預估復工率逐漸提升下，3月營收會較2月營收倍增，約略與去年同期持平，今年第2季營收應會優於去年同期。（編輯：張均懋）1090331