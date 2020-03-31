更多編輯台推薦新聞：
抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門
國際

抗武漢肺炎新招 巴拿馬男女不准同日出門

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事
生活

Focus Taiwan讓你聽新聞 幫你用英文聊台灣時事

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱
娛樂

美國武漢肺炎抗疫募款 新好男孩怪奇比莉視訊接力獻唱

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史
政治

郝柏村一生軍人本色 抗戰老兵見證歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
政院將追加千億特別預算 武漢肺炎紓困規模上兆
首頁 / 產經

張忠謀：張淑芬推慈善與台積電開放創新平台相似

最新更新：2020/03/31 17:51
天下文化出版新書「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」，31日在台北舉辦發表會，台積電創辦人張忠謀（右）與夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）共同出席。中央社記者謝佳璋攝　109年3月31日
天下文化出版新書「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」，31日在台北舉辦發表會，台積電創辦人張忠謀（右）與夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）共同出席。中央社記者謝佳璋攝　109年3月31日

（中央社記者張建中台北31日電）台積電創辦人張忠謀認為太太張淑芬在慈善事業上，做得越來越成熟、越來越積極改變。他表示，張淑芬的慈善事業後來演變成慈善平台，跟台積電開放創新平台的性質很相似。

天下文化今天下午舉行「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」新書發表會，台積電慈善基金會董事長張淑芬與張忠謀共同出席。

張淑芬表示，10年來，她不是在做善事，而是在學習人生是什麼，眾生不是平等，有很多人很努力卻連三餐都沒得吃，她是把擁有的分散出去。

張忠謀認為，張淑芬的公益慈善事業越來越成熟、越來越積極改變，她領導的台積電志工社、慈善基金會都是起而行的人，不是坐著吹冷氣。

若有發生地震、水災或氣爆等災難，他們就會跑過去看，看有什麼事可做。張忠謀表示，台積電是很大的公司，也有供應商網絡，可以一起做公益，這是跟別的慈善事業最大不同，不是捐款就沒事了。

張忠謀說，張淑芬的慈善事業後來演變成慈善平台，跟台積電開放創新平台的性質很相似；台積電開放創新平台就是把台積電的製程技術、客戶的設計技術及很多第三者的智慧財產放在平台上，大家都有好處。

至於張淑芬在繪畫方面，張忠謀表示，她的畫開始有很大的改變，2006年時，張淑芬主要畫盆景與水果，對畫畫興趣也不是很高。

2010年，兩人去阿姆斯特丹旅遊，張忠謀說，當時去博物館看了一幅戴黑帽女人的畫作，張淑芬後來畫了一幅戴黑帽的年輕張淑芬，這是創作的畫。

張忠謀表示，年輕的張淑芬很漂亮，畫中年輕的張淑芬還帶著淡淡的惆悵。

張淑芬說，張忠謀的支持是最大的力量，沒有張忠謀就沒有台積電慈善基金會，也沒有「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」這本書。

「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」書中記錄張淑芬自2009年接下瀕臨解散的台積電志工社，到正式成立台積電慈善基金會，從台灣重大事故的專業援助、惜食專案、偏鄉醫療教育、推廣孝道，到近期為第一線防疫人員加油送暖等。（編輯：楊玫寧）1090331

延伸閱讀
張忠謀不為人知成就 啟發張淑芬天分鼓勵慈善郭台銘70歲提早慶生 張忠謀夫婦陪伴一起過

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報