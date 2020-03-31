張忠謀：張淑芬推慈善與台積電開放創新平台相似

天下文化出版新書「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」，31日在台北舉辦發表會，台積電創辦人張忠謀（右）與夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬（左）共同出席。中央社記者謝佳璋攝 109年3月31日

（中央社記者張建中台北31日電）台積電創辦人張忠謀認為太太張淑芬在慈善事業上，做得越來越成熟、越來越積極改變。他表示，張淑芬的慈善事業後來演變成慈善平台，跟台積電開放創新平台的性質很相似。

天下文化今天下午舉行「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」新書發表會，台積電慈善基金會董事長張淑芬與張忠謀共同出席。

張淑芬表示，10年來，她不是在做善事，而是在學習人生是什麼，眾生不是平等，有很多人很努力卻連三餐都沒得吃，她是把擁有的分散出去。

張忠謀認為，張淑芬的公益慈善事業越來越成熟、越來越積極改變，她領導的台積電志工社、慈善基金會都是起而行的人，不是坐著吹冷氣。

若有發生地震、水災或氣爆等災難，他們就會跑過去看，看有什麼事可做。張忠謀表示，台積電是很大的公司，也有供應商網絡，可以一起做公益，這是跟別的慈善事業最大不同，不是捐款就沒事了。

張忠謀說，張淑芬的慈善事業後來演變成慈善平台，跟台積電開放創新平台的性質很相似；台積電開放創新平台就是把台積電的製程技術、客戶的設計技術及很多第三者的智慧財產放在平台上，大家都有好處。

至於張淑芬在繪畫方面，張忠謀表示，她的畫開始有很大的改變，2006年時，張淑芬主要畫盆景與水果，對畫畫興趣也不是很高。

2010年，兩人去阿姆斯特丹旅遊，張忠謀說，當時去博物館看了一幅戴黑帽女人的畫作，張淑芬後來畫了一幅戴黑帽的年輕張淑芬，這是創作的畫。

張忠謀表示，年輕的張淑芬很漂亮，畫中年輕的張淑芬還帶著淡淡的惆悵。

張淑芬說，張忠謀的支持是最大的力量，沒有張忠謀就沒有台積電慈善基金會，也沒有「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」這本書。

「引路：張淑芬與台積電用智慧行善的公益足跡」書中記錄張淑芬自2009年接下瀕臨解散的台積電志工社，到正式成立台積電慈善基金會，從台灣重大事故的專業援助、惜食專案、偏鄉醫療教育、推廣孝道，到近期為第一線防疫人員加油送暖等。（編輯：楊玫寧）1090331