美國貿易障礙報告 稱許台灣智財保障關切美豬牛

（中央社記者江今葉華盛頓31日專電）美國貿易代表署今天公布年度貿易障礙報告時談及台灣，稱許台灣藥事法修訂案實施，保障創新製藥智慧財產權，但也重申對台灣禁止美國牛肉與豬肉進口的關切。

美國貿易代表署（USTR）今天公布「2020年對外貿易障礙評估報告」（NTE）。

在台灣部分，報告指出，美國2019年對台灣貿易逆差約達230億美元，較2018年成長51.6%。其中美國出口台灣總額達312億美元，較前一年成長2.2%；美國從台灣進口總額達543億美元，成長18.6%。

報告在談及消除美國出口貿易壁壘時，特別提到台灣在2017年12月完成「藥品法」修正案，並於去年8月正式實施。這項修正案建立早期解決潛在專利糾紛機制，讓台灣在發展創新製藥領域的努力邁出可喜的一步。

報告也提到台灣去年年底通過「營業秘密法」修正案，授權檢察官在偵查中得核發「偵查保密令」。美國貿易代表署認為這項修正得以保護訊息免於未經授權的披露，可以提高台灣有效起訴商業機密案件遭竊的能力。

不過報告也再次對台灣在美國牛肉與牛肉製品禁令表達關切。報告敦促台灣在科學基礎、世界動物衛生組織（OIE）對美國牛肉風險可忽略的指引與相關協議，對美國牛肉與牛肉製品全面開放市場。

報告也再次點名台灣禁止含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美國豬肉進口的規定，美國將持續敦促台灣依循相關科學證據，針對乙型受體素（Beta-agonist）制訂容許標準。（編輯：林憬屏）1090401