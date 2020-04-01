貿易協定生效 機車腳踏車輸出瓜地馬拉零關稅

（中央社記者吳柏緯台北1日電）台灣與瓜地馬拉在去年簽署的決議文於今日正式生效。今天開始，台灣的機車與腳踏車輸出至瓜地馬拉的關稅降為零，瓜國部分商品輸入台灣也享零關稅。

為提升台灣與友邦瓜地馬拉間的經貿及戰略夥伴關係，兩國於去年7月9日在台北舉行「第2屆台瓜自由貿易協定執行委員會議」，會中討論涉及關稅配額、關稅調整、合作及貿易便捷等議題，後續就第12至15號決議文內容達成共識，經雙方完成必要的內部法律程序後，決議從4月1日起正式生效。

經濟部表示，決議文的內容包含台灣的機車及腳踏車2項產品輸出至瓜地馬拉享零關稅。

經濟部進一步指出，近年瓜地馬拉機車產業快速發展，機車已成為該國民眾主要交通工具的一，每年平均銷售量約18萬輛。2019年台灣的機車及腳踏車分別為瓜地馬拉第14大及第3大進口來源國，本次決議文生效後，2項貨品輸出瓜國降至零關稅，將有助相關業者擴大市場商機及雙邊貿易。

此外，建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜地馬拉蔗糖輸台免關稅配額、瓜地馬拉的食用果實及堅果樹、觀賞用草皮等5項產品輸台零關稅。

經濟部說明，經評估瓜地馬拉所提的降稅產品，於107年台灣進口額為41.7萬美元，調降關稅無損台灣產業，且有助鞏固邦誼，深化雙邊經貿關係。

經濟部指出，瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，也是台灣在拉丁美洲重要盟邦及經貿夥伴，且為台灣蔗糖、咖啡等農產品主要進口來源國。台瓜FTA（自由貿易協定）自2006年7月1日生效以來已歷15年，雙邊貿易額從2005年1.3億美元增加至2019年2.09億美元，成長61%，顯與友邦簽署自由貿易協定帶來的貿易效果。

為深化台瓜經貿關係及協助業者善用台瓜自由貿易協定，經濟部表示，已經委託外貿協會於3月率汽機車零配件、農業材料及用品、紡織等14家業者赴瓜地馬拉等國拓銷考察，並舉辦貿洽會，協助業者進一步掌握並爭取台瓜FTA商機。（編輯：張均懋）1090401