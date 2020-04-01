疫情不確定性陰影籠罩 亞股多收黑

（中央社香港1日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續延燒，投資人思索全球長時間封鎖的可能性之際，亞洲股市今天收盤普遍重挫。亞股第一季表現慘烈。

市場原先樂觀預期，各國不久後就會取消目前實施的嚴厲防疫措施，但隨著歐洲和美國2019冠狀病毒疾病確診數和死亡病例持續飆升，這種樂觀情緒正逐漸消失。全球有數十億人因封鎖措施待在家裡。

疫情延燒增添全球經濟展望的不確定性。各界普遍預期，全球經濟今年將陷入衰退，部分人士對於要花多長時間經濟才會恢復表示擔憂。

金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）說：「如果社會流動及互動限制措施持續到4月以後，則原油需求下滑，以及全球更大範圍經濟需求受挫的情況會更加顯著。」

「對投資人來說，真正的問題不是第一季表現有多慘烈，而是經濟疲弱的情況會持續多久，以及將造成多少永久性傷害。」

殷尼斯還說：「雖然經濟活動中斷帶來的全面影響尚不明顯，但全球經濟顯然正急遽萎縮，情況為經濟大蕭條（Great Depression）以來最糟。」

亞股今天普遍開高，但終場大多收黑。東京股市日經225指數下挫4.5%，收18065.41點。香港恆生指數重挫2.2%，收23085.79點。上海綜合指數下跌0.6%，收2734.52點。

台北股市下挫0.5%。首爾股市重挫3.9%。新加坡股市下跌1.7%。雅加達、曼谷和吉隆坡股市也都收黑。但雪梨股市終場上漲3.6%。威靈頓股市上揚1.3%。

歐洲股市今天開盤普遍下挫。倫敦股市狂瀉3.3%，法蘭克福股市下挫3.0%，巴黎股市重摔3.1%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090401