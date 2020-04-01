評估疫情影響 兆豐金：現階段資產品質尚屬良好

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）評估武漢肺炎疫情影響，兆豐金表示，客戶多為資金寬裕的大型企業，估計短期影響不大，加上先前已降低對中國曝險，減少高風險客戶，現階段資產品質尚屬良好，今年將朝向3大面向深耕。

兆豐金控今天舉辦2019年第4季線上法說會，公布去年合併稅後淨利新台幣289.55億元，年增3.1%，每股稅後淨利（EPS）2.13元，年增2.9%。

子公司方面，兆豐銀行稅後淨利246.45億元，年增2%，兆豐票券稅後淨利達26.25億元，年增2.6%，兆豐證券稅後淨利10.9億元，年增逾2倍，反映股票、債券投資績效表現佳。

對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，兆豐金控總經理胡光華表示，原本審慎樂觀看待今年表現，但受疫情影響，全球實體經濟及金融市場不確定性大幅提高，會做好相關措施因應，並配合政府紓困政策，協助客戶一起度過難關。

胡光華指出，觀察兆豐客戶主要以大型企業為主，資金較寬裕，營運佈局也分散全球，估計短期影響不大，加上從美中貿易戰升溫起就已降低對中國地區曝險，先前建置洗錢防制機制，高風險客戶也隨之減少，因此目前資產品質尚屬良好。

另一方面，胡光華表示，這波疫情對中國供應鏈影響甚鉅，可能加速廠商回台佈局的意願及步伐，可望帶動融資需求；統計至今年3月下旬，兆豐銀行已核貸台商回台專案額度380億元以上，另有多筆授信案正積極爭取往來，相關效益可望這幾年內陸續顯現。

展望今年，胡光華說，將持續積極朝3大方向努力，首先，強化核心業務獲利能力，持續提高手續費收入占比，其次，會深化集團共同行銷，加強與公股金融機構業務合作，此外，也會優化作業程序及擴增數位金融服務。

另一方面，對外傳兆豐金有意併購保德信人壽，胡光華回應，兆豐金目前缺少壽險子公司，不過，國際財務報導準則第17號（IFRS17）即將上路，壽險業將面臨鉅額增資，兆豐本身又已被列為系統性重要銀行，須符合額外資本要求。

胡光華表示，因此，現階段不適合洽談壽險公司併購事宜，但仍會採策略合作方式引進商品，以提升手續費收入，後續會留意相關發展，適時掌握商機。（編輯：鄭雪文）1090401