疫情波及歐美自行車市場 亞洲逆勢成長

（中央社記者潘智義台北4日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，歐美疫情更成為重災區，讓近年積極開發歐美自行車市場的台灣業者無奈，以捷安特品牌聞名的巨大機械主管表示，疫情彷彿讓歐洲市場有暫停的感覺。

不過，巨大主管強調，雖然歐洲疫情拖累當地自行車市場表現，但亞洲市場卻意外成長。除中國大陸2月自行車銷量成長，受武漢肺炎疫情衝擊的韓國，2月自行車銷量更是大幅成長，日本市場表現也還好。

另外，台灣市場2月童車、青少年車業績成長，其他車種銷量大致持平，或許因為防疫，提倡戶外活動，自行車銷量維持一定水準。

對於3月自行車銷量，巨大尚未統計，仍待4月初的春假連續假期過後，才會完成報表結算。

自行車經銷商指出，防疫升級，人多的聚集活動已暫停，人們也從室內健身房，走到戶外運動場地，自行車成為熱門選項；另外，雖然奧運延後一年，大型國際運動賽事暫停，但拉長迎接奧運的時間，對運動產業需求熱度也可望持續到明年，自行車運動風氣依然看好。

巨大主管說，電動自行車歐洲市場以英、德、法較大，主要還是看人口，這次在歐洲疫情蔓延最快的義大利、西班牙，因人口相對不如前述3國，當然自行車市場也較小，可是受疫情影響，很多歐洲國家經銷商在3月關店休息，義大利情況最嚴重。

巨大主管解釋，歐洲經銷商只有部分關店，過一陣子應該就會改善。不過，歐洲工廠供貨正常，雖然荷蘭組裝廠因配合當地疫情變化，採輪班制運作，但因零組件自穩定運作的台灣廠運至當地，再進行組裝，所以影響其實不大，可以正常供應歐洲市場。

至於正在興建中的匈牙利新廠，因疫情影響暫緩施工，待疫情降溫後將儘快復工，如期完工；疫情最初的震央在中國大陸，當地工廠已陸續復工，台灣廠則完全不受疫情影響。

美國疫情快速蔓延，已經成為全球最大疫區，巨大說，雖然看好美國電動自行車市場潛力，但因各州對電動自行車管理政策不同，目前仍以高階傳統自行車銷量較大；疫情難免影響消費市場，後續發展目前仍無法掌握。

美利達主管表示，疫情並不影響整體布局，主要市場在歐美，由台灣廠供貨，專注電動自行車、高階自行車；中國市場由中國廠供貨，視當地市場調整產能。近年積極調整策略，不以提高出貨量為目標，鎖定毛利較佳的電動自行車、高階自行車市場，提高獲利。（編輯：郭無患）1090404