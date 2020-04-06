全球股債重挫拖累 京城銀3月稅後僅賺620萬

（中央社記者劉姵呈台北6日電）肺炎疫情重創全球股債市，銀行金融資產出現評價損失。京城銀今天公布，3月稅後盈餘僅剩新台幣620萬元，年衰退達98.9%；不過，單月稅前每股盈餘（EPS）仍有0.01元，尚未出現虧損。

京城銀今天公布3月份與第一季自結獲利，單月稅前盈餘約1500萬元，稅前EPS有0.01元；不過單月稅後盈餘僅剩620萬元，較去年同期衰退幅度高達98.9%。

京城銀指出，今年第一季合併稅前獲利為10.28億元，較去年同期衰退48.2%，稅前EPS仍有0.91元。在資產品質方面，截至3月底，持續逾期放款比率0.02%、逾期放款覆蓋率6272.56%、全體放款覆蓋率1.43%。

針對3月稅後盈餘大幅衰退，京城銀表示，主要是因肺炎疫情重創全球股債市，短期在投資面呈現較大的波動，金融資產出現評價損失；不過，京城銀在利息、手續費等銀行例行性業務的收入，與2月份相比仍有成長。

為應對全球金融環境劇烈動盪，京城銀強調，會堅持維持高資本比率、提高資產品質水準，以確保在面對系統性風險時具有高度健全資產結構及應變能量。從中長期布局來看，在手資產多為長線持有且具有穩定收益的金融資產，總體來說各項業務仍保持穩健。

另方面，京城銀表示，肺炎疫情延燒全球，台灣雖然因政府應對得宜，疫情相對輕微許多，然而全球各地封城、鎖國的各項緊急措施，造成經濟活動大幅度的放緩甚至停滯，因此無論是進出口產業或是各式內需產業，都無法倖免於外，中小企業營運明顯受到衝擊。

為響應政府紓困與全民共同抗疫，京城銀表示，近日也宣布將針對受疫情影響的個人及企業戶，提供短期融通方案，協助展延或新增貸款，盡全力協助客戶度過疫情衝擊。（編輯：鄭雪文）1090406