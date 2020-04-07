砷化鎵三雄業績旺 穩懋率先收復季線

（中央社記者韓婷婷台北7日電）受惠於中國市場全力加快5G基地台建置規模及速度，加上去美化轉單效應，砷化鎵三雄第1季業績依舊硬挺，推升類股反彈力道，其中穩懋已率先收復季線。

由於生產線全數在台灣，加上產業趨勢及去美化轉單效應持續，砷化鎵3雄業績受到的波及相對較低，第1季包括穩懋、宏捷科及全新營收均維持年成長態勢，成長幅度分別為67.88%，162.58%及37.84%。

在基本面業績支撐下，砷化鎵代工龍頭穩懋今天持續反彈格局，早盤漲幅一度逼近4%，最高來 289元，突破月線274元反壓，並進一步挑戰半年線290元位置，同時也已回到農曆年前封關日價格。

宏捷科業績更猛，3月營收續創近50個月以來新高紀錄，年增164.23%，表現強眼，也激勵今天股價開高走高，早盤幾度觸及漲停價89.3元，已逼近月線90.8元附近。

全新今天也同樣開高走高，早盤最來到88元，漲幅一度超過6.5%，不過距離月線98元位置還有不小距離。

砷化鎵三雄穩懋、宏捷科及全新3月合併營收全數「雙率雙升」，相較2月及去年同期均成長，其中宏捷科更連續50個月新高，4月有機會續創高，穩懋及全新也不看淡。

展望4月，宏捷科持續受惠去美化轉單效應，第2季營運依舊審慎樂觀，4月營收有機會持續寫歷史；不過受限於產能滿載，預期成長幅度相對受限，目前月產能為1萬片左右，預計6月以後產能將擴增到1.2萬片，屆時如果需求未有大變化，將有機會見到大幅度成長。

穩懋則表示，目前看來還可以，產能利用率沒有看到明顯波動，至於第2季表現，預計4月底才會有較明朗完整的評估，屆時將召開法人說明會進一步說明；初步看到產能利用率還算穩健，中長期對5G產業的發展仍相當樂觀，擴產進度不變，預計第2季底會逐月開出新產能。

全新光電表示，受惠中國新基建加速光通訊產品需求，有機會至少維持3月水準，手機射頻元件（RF）產品仍需進一步觀察，能見度相對低。（編輯：郭無患）1090407