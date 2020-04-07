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首頁 / 證券

智邦3月營收增 法人：遞延出貨看5月才準

最新更新：2020/04/07 16:38

（中央社記者潘智義台北7日電）受訂單遞延出貨影響，網通廠智邦科技今天公布，自結3月合併營收為新台幣46億5157.7萬元，較去年同期增加約6.68%。

智邦統計，1至3月累計合併營收為117億2425.2萬元，較去年同期增加約5.44%。

法人表示，智邦主要客戶在歐美，3月營收成長主因為部分過年期間完工產品未出貨，加上2月中國大陸封城、缺工影響，遞延至3月出貨。

雖然中國3月陸續解除封城，但法人指出，全球疫情蔓延，美國很多企業停班，或僅部分人力上班，且航空貨運無法正常運作，所以智邦3月出貨仍然受限，有些訂單遞延至4月出貨。

法人預期，疫情再經過1個月沉澱，或許5月貨運比較能夠正常，5、6月再來檢視智邦今年的市場需求會比較客觀。

由於今年第3季蘋果將推出5G手機，法人分析，因價格偏貴，仍以商務人士、大城市消費者為主；外界關心蘋果是否會照計畫在第3季推出新機，只要從蘋果光學鏡頭供應商大立光業績仍旺，即可推論應該如期推出。

不過，5G產品目前占智邦營收百分比僅個位數，產品仍以4G核心網路應用產品為主，5G產品需經過一兩年慢慢提升。（編輯：鄭雪文）1090407

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