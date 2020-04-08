總價不變購屋面積卻下降 業者：民眾購買力下降

（中央社記者潘羿菁台北8日電）根據聯徵中心2019年住宅貸款資料，六都平均購置住宅面積下降4.2%，又以桃園降幅6.8%最大，中信房屋分析，民眾購買力看似無變化，但實際取得住宅面積卻縮小，顯然民眾實質購買力下降。

中信房屋根據金融聯合徵信中心購置住宅貸款資料，以20至70歲新增房貸為基礎，統計2018至2019年六都購置住宅的鑑估值與建物面積，六都（台北、新北、桃園、台中、台南與高雄）2019年平均購屋總價僅微幅提高0.1%，但購置住宅的面積卻減少4.2%。

六都總價變化，漲跌呈現五五比，上漲者為新北市平均購屋總價從新台幣1206萬元，漲至1234萬元，漲幅約2.3%；台南市從799萬元漲至838萬元，漲幅高達4.9%為最多；高雄市從842萬元，上漲到861萬元，漲幅2.2%。

至於下跌區域，台北市2019年平均購屋總價約2225萬元，跌幅1.9%；桃園為859萬元，下跌1.2%；台中1034萬元，跌幅2.5%。

平均購屋面積，六都均呈現縮小趨勢，桃園市從2018年平均購屋面積48.4坪，下降至45.1坪，跌幅6.8%為最重，雖然桃園在總價與購屋面積均呈現下跌，不過面積跌幅大於購入金額，顯見當地實質購屋能力下滑。

另外，台中也從53.2坪縮水至49.9坪，跌幅6.2%；台北市跌幅為5.8%、新北市下跌3.7%、高雄市下跌1.9%、台南市下跌1.7%；台南雖然購屋面積縮小，但2019年平均購屋面積仍有51.1坪，為六都之冠。

中信房屋研展室副理張漢超表示，六都平均總價上漲0.1%，幾乎是總價沒有變動，但卻小了面積，形同一般商品定價不變卻減少容量販售的概念類似，對消費者來說，因表面所能負擔的總價變化不大，因此消費者通常會較無感，但實際付出的單價卻會較高些。

張漢超進一步分析，總價變化代表民眾所能負擔的購屋能力，「小了面積，價格不變」的現象，顯示民眾購屋負擔能力沒有變化，但能買到的面積卻比較小，也就是實質置產購買力下降。

造成這樣現象的有大環境因素以及民眾所得，大環境是指，近年建商多推出小宅產品，加上居住觀念改變有關，例如由傳統透天或公寓搬遷至集合式住宅大樓；而民眾所得有限情況下，購屋總預算不會增加，但是會願意放寬提高置產單價的上限，導致坪數變小。（編輯：黃國倫）1090408