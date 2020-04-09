宅經濟發威 歐買尬金雞母綠界登興櫃飆漲逾2成

（中央社記者韓婷婷台北8日電）歐買尬旗下金雞母綠界科技去年EPS為12.48元，今年在武漢肺炎延燒作用下，催化Fintech金融產業加速發展，第1季營運動能強勁，今天登錄興櫃首日大漲逾20%。

綠界科技今天登錄興櫃，每股參考價為172元，搭上宅經濟列車，股價開盤大漲，早盤最高價來到213元，漲幅逾2成，啟動蜜月行情。

綠界科技實收資本額新台幣1.28億元，主要從事金流代收業務，2019年度營收9.36億元，稅前盈餘1.69億元，每股盈餘12.48元。綠界成立於85年，董事長兼總經理為林雪慧，歐買尬持有綠界31.68%股權，為最大法人股東。在台灣第三方支付市占率第一。

綠界科技表示，近期市場因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒作用，催化Fintech金融產業加速發展，除防疫類股外，電子商務、數位金融等類股已成為市場主流，看好藉由人們對無現金消費支付的習慣改變，購物模式也隨之改變，越來越多廠商轉型進入電商，宅經濟時期來臨，將推動市場加速成長。

綠界科技指出，受惠宅經濟發展，今年第1季就創造了經手客戶的代收付金額GMV約140億（2019年全年GMV達488億），再加上政府加大數位轉型相關補助，未來將持續協助企業數位化轉型，下半年將有望交出更亮麗的成績單。（編輯：趙蔚蘭）1090409