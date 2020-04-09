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楓林網等盜版網站被抄 合法OTT流量成長35%

最新更新：2020/04/09 18:01

（中央社記者蘇思云台北9日電）台灣最大盜版追劇網站楓林網被查封，本土OTT業者表示，這2天觀察自家網站流量成長35%，可見盜版影響多大，呼籲民眾支持正版OTT平台。

台灣最大盜版追劇網站楓林網（8maple）日前因為觸犯著作權法遭到刑事局電信偵察大隊查封，隨後，其餘盜版影音網站「劇迷」（gimy.tv）、伊莉論壇電影戲劇下載區也宣布關閉。後續包括「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」等網站也悄悄自動關閉。

國家通訊傳播委員會（NCC）主任秘書蕭祈宏對此表示，楓林網屬於非法盜版網站，因為違反著作權法而查封，目前NCC也有在研擬「網際網路視聽服務法草案」（OTT TV專法），會納管Netflix、LINE TV等OTT TV業者。

NCC代理主委陳耀祥日前在立院答詢時說，由於本屆NCC委員任期到7月31日，希望在這任期內能提出專法。

社團法人台灣線上影視產業協會（台灣OTT協會）理事長錢大衛接受中央社記者採訪時表示，台灣OTT協會曾在2018年底請資策會調查過「台灣盜版影響程度」，當時數據顯示，盜版的機上盒與非法的影視網站，每年對影視內容產業造成的損失高達新台幣283億元。

錢大衛表示，根據警方追查，楓林網背後2位架設網站者，不法收入所得高達上千萬元，但是這些收入只會進到個人口袋，不會幫助任何內容製作，呼籲民眾支持正版、拒絕盜版，也向非法的影視網站喊話：「夜路走多，還是會碰到鬼。」

錢大衛同時也是台灣本土影音串流平台「LiTV立視線上影視」的董事長，他提到LiTV這2天流量跟上週同期相比，成長35%，從中可以看到，光是這幾個盜版網站被查封或自己關站，就影響很大。

至於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，民眾盡量避免出門出入公共場合，帶動一波在家追劇等「宅經濟」發燒，錢大衛沒有透露平台成長的確切數字，僅證實LiTV這段期間付費收入增加不少，但也因為疫情衝擊，廣告主減少投放廣告，廣告收入下滑。（編輯：林孟汝）1090409

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