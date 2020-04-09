國巨加碼回台投資到312億 帶動1900個工作機會

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨今天表示，經濟部投資台灣事務所聯審會議通過國巨申請回台投資專案總額，增加到新台幣312億元。國巨加碼擴充高雄廠區，將帶來1900個工作機會。

國巨表示，從美中貿易戰以來，集團積極規劃提高台灣產能、分散營運風險，確保公司長期競爭優勢，去年初響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，擴大在台投資，並規劃設立全球研發中心及高階產品生產基地。

國巨指出，今年初開始，又遭逢新型冠狀病毒疫情衝擊，中國蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，生產稼動率由農曆年前5成、降至農曆年後3成，造成營運及產能規劃上的影響。

為滿足全球客戶緊急需求及長期訂單成長，因應5G及車用電子發展所需，國巨將產能調整回台生產，並加碼投資在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，提升量能及優化產品組合。

國巨指出，大發新廠已開始積極動工，國巨正向應對並降低貿易戰及疫情可能帶來的影響，優先促進台灣員工就業，預計將帶來1900個工作機會。

市場人士指出，國巨在全球積層陶瓷電容（MLCC）市占率約13%，是全球第三大MLCC供應商。國巨也是全球晶片電阻第一大供應商。

觀察國巨主要產品設備產能，市場人士指出，國巨目前在MLCC每月設備產能約500億顆到550億顆，預估今年年底月設備產能可穩健擴充到570億顆，另外晶片電阻產品月設備產能在1200億顆。

從產品價格來看，本土法人報告指出，國巨對MLCC和晶片電阻新價格從3月初生效，小尺寸0402規格的MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成。市場人士預估第2季MLCC和晶片電阻價格漲幅約3成左右。（編輯：楊凱翔）1090409