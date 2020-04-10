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美利達3月營收恢復成長 外銷電動自行車大增

最新更新：2020/04/10 11:01

（中央社記者潘智義台北10日電）自行車大廠美利達工業今天公布3月集團合併營收新台幣19億零4萬元，較去年同期成長3.85%。銷售台數8萬4259台，年增1.31%。3月外銷電動自行車大增。

美利達統計，1至3月累計營收52億5968萬元，年減5.67%，累計銷售20萬6270台，年減9.65%。

美利達指出，主要出口歐美市場高級自行車及電動自行車的台灣廠3月銷售4萬5721台，年減2.96%，但營收13億5889萬元，年增0.70%。1至3月累計銷售13萬6557台，年減15.23%，累計營收39億8115萬元，年減11.17%。

美利達表示，外銷自行車當中，電動自行車（E-bike）3月銷售台數年增48%，第1季電動自行車外銷台數年增57%。

另外，美利達指出，中國大陸2月受武漢肺炎疫情影響，銷售規模顯得保守，3月疫情緩和銷售逆轉回溫，第1季當中，1月銷量年減5%、2月銷量年減60%、3月銷量年增8%。1月銷量減少主因農曆春節假期，工作天數減少，2月則因武漢肺炎疫情在中國大陸急速蔓延，雖然3月武漢肺炎疫情蔓延至歐美，但中國疫情趨緩，解除封城，帶動當地市場成長。（編輯：蘇志宗）1090410

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