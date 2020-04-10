筆電伺服器訂單旺 散熱族群強攻重回盤面主流

（中央社記者韓婷婷台北10日電）疫情推動雲端需求，包括商用筆電、伺服器等急單訊息頻傳，散熱模組廠3月營收繳出亮眼成績，第2季不看淡，為能見度相對較佳產業，獲得資金重新青睞，成為今天盤面主流。

電子股在漲多拉回休息之際，領先回檔修正的散熱族群今天再度轉強，由超眾領軍強勢漲停帶動下，雙鴻、泰碩均跟進大漲，散熱3雄再度重回盤面強勢焦點。

超眾在大股東日本電產（Nidec）力挺持續加碼持股下，股價相對具支撐，今天強勢攻上漲停價新台幣238.5元，站回農曆年前封關時價位之上，並一口氣重新站回所有均線之上；泰碩站上90元，是最早收復農曆前封關價格的散熱廠，能否突破橫盤整理區間，具人氣指標意義。

雙鴻今天漲幅也超過5%，不過距離季線156元還有一段距離，由於雙鴻4月訂單續旺，有機會進一步挑戰歷史新高紀錄，第2季展望不看淡，後續法人買盤將受到關注。

散熱廠表示，遠距辦公帶動筆記型電腦的需求爆發，3月筆電相關客戶拉貨轉趨積極，並加碼急單，尤其商用機種需求強勁，電競筆電也有不錯表現；另外，雲端需求大增也帶動伺服器需求強勁，為散熱廠3月及4月帶來不小的動能，整體第2季並不看淡。

雙鴻3月營收站回9億元關卡，來到新台幣9.46億元，月增65%、年減 1.22%；第1季營收22.58億元，季減18.9%、年減7.93%。

泰碩3月營收衝上4.66億元，月增84.83%，年增24.3%，創下歷史次高紀錄，累計第1季營收10.22億元，年增9.95%。（編輯：黃國倫）1090410