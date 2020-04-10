宅經濟當道 正版影視平台豐收

（中央社記者江明晏台北10日電）防疫當前，宅經濟成為主流，LiTV立視線上影視發現，盜版影音資源網站陸續關站後，LiTV的流量就成長35%；遠傳friDay影音統計，首季付費用戶季成長約2.5倍，整體觀影人數成長3成。

盜版影音資源網站「楓林網」日前遭破獲下架，LiTV立視線上影視發現，盜版影音資源網站陸續關站後，LiTV的流量就成長35%，若單一合法正版平台就有這樣的數據變化，顯示盜版網站的流量龐大。

不過，流量成長是否來自新註冊的會員，LiTV低調表示，這屬公司內部機密資料，不對外提供。

LiTV線上影視董事長錢大衛表示，從產業面來說，OTT平台是付費使用這些影音內容，如此一來，內容商有了充足的資金，才能投資製作出更多更豐富的影音內容提供給觀眾，對於整體的影視產業才能有正向的幫助。

根據遠傳friDay影音統計，今年第一季線上付費用戶及大螢使用比例皆持續成長，2020年第一季線上付費用戶相較前一季成長約2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15%，顯示居家觀影用戶增加。

遠傳friDay影音為霹靂官方唯一授權，於去年12月推出「影劇霹靂雙享方案」後，霹靂布袋戲單片占同期整體銷量17%，霹靂系列影劇觀看總分鐘數較上市前月成長71%，吸睛效果十足。（編輯：林孟汝）1090410