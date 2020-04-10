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盜版影音網站遭查封 正版平台單日進站人數增5成

最新更新：2020/04/10 21:07

（中央社記者吳家豪台北10日電）盜版影音網站楓林網遭查封，正版的線上影音平台更受網友青睞，愛奇藝台灣站數據顯示，4月9日非會員進站人數成長50%，為近3個月高峰；本土影音平台LiTV近日流量成長35%。

台灣最大盜版追劇網站楓林網（8maple）日前因為涉嫌觸犯著作權法，遭刑事局電信偵察大隊查封，隨後，其餘盜版影音網站「劇迷」（gimy.tv）、伊莉論壇電影戲劇下載區也宣布關閉，後續包括「pttplay」、「小鴨影音」和「momovod」等網站也悄悄自動關閉。

負責經銷愛奇藝台灣站的歐銻銻娛樂董事長范立達表示，政府不再姑息不法分子侵害正版業者著作權的問題，對正版平台是一大激勵，藉此也再次呼籲閱聽眾一起支持正版，合法平台也有許多優質的免費內容，不妨嘗試另一種選擇，體驗更好的觀影品質。

不過，范立達也提醒，許多盜版網站都會因避風頭而短暫關閉網站，但過幾個月後又會恢復營運，希望警方務必持續掃蕩其他不法網站，維護著作權人的權益，也能正面幫助整個影視產業發展。

本土影音串流平台LiTV線上影視董事長錢大衛表示，從產業面來說，OTT（串流影音）平台是付費使用合法正版的影音內容，內容商有了充足的資金，才能投資製作更多更豐富的影音內容，並提供給觀眾，對於整體的影視產業才能有正向幫助。

錢大衛強調，支持合法正版，不但是尊重創作，也能確保收看的品質以及繁體中文字幕等。（編輯：楊玫寧）1090410

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