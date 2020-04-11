愈靠近美國市場愈是重災區 紡織大廠苦撐待變

（中央社記者潘羿菁台北11日電）美國3月進入武漢肺炎疫情傳染高峰期，連帶讓工廠位於墨西哥的宏和與年興遭限制停工。宏遠位於北卡羅來納州的布廠，儘管沒停工，卻也展開精簡人力的計畫。

法人認為，當初赴美國與鄰近國設廠，是為了就近市場，如今這項優勢反成劣勢。

法人表示，近年品牌為了壓低庫存減少成本，要求供應廠縮短交期；供應廠商因應方式可分為三種，一種是採取透過製程改善，達到快速生產與彈性調度。第二種就近產業群聚，例如，布廠在成衣廠附近設廠，就近供應給下游，達標交貨日。第三種則是就近市場生產，早年看準北美自由貿易協定帶來優惠關稅，讓紡織廠選擇在墨西哥設立廠，包括年興與宏和。

如今受到美國疫情擴散的威脅，墨西哥3月底展開為期一個月軟封城政策，立刻停工與人員物流移動，連帶讓年興和宏和當地工廠跟著停工，年興墨西哥牛仔布廠月產能約180萬碼，占年興牛仔布總產能的40%；宏和成衣廠占公司營收約41%，兩者受波及相當嚴重。

宏遠在美國北卡羅來納州擁有布廠與小型成衣產線，法人指出，儘管工廠並未停工，但受到當地市場疫情影響，訂單銳減，廠內人數從200人縮減至100人，減幅高達5成。

法人認為，不論是在美國、墨西哥設廠的工廠，主要市場都在美國區域，當美國遭逢疫情影響消費動能，會是品牌首波砍單對象，預料最是首當其衝，這也是宏遠美國廠必須裁員的原因。

只不過疫情愈演愈烈，其衝擊從美國與鄰近區域延伸至亞洲，日本日前宣布緊急事態宣言，東京、大阪等七大行政區為期一個月管制，法人指出，原本寄望東北亞市場盡快復甦，如今看來同樣嚴峻；現在台灣紡織廠還不到裁員地步，但能苦撐的日子也不多了。（編輯：黃國倫）1090411