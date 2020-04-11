運動品牌難敵疫情齊砍單 紡織廠恐迎來寒冬

（中央社記者潘羿菁台北11日電）受到歐美國家採取封城、封港衝擊，近期多家服飾品牌減單或要求延遲交貨，3月底更驚傳知名運動品牌Lululemon要求供應鏈全數停工，透露紡織正處於需求急凍，若美國疫情無法控制，恐迎來寒冬。

北美是台灣服飾主力市場，崇尚運動的加州已封州，促使品牌紛紛要求供應鏈延遲交貨，甚至是砍單，包括Gap、Zara、H&M、Adidas等都在減少採購。

業界透露，3月底Lululemon發函要求供應鏈廠立刻停工，GAP與ZARA直接取消部分夏裝的訂單，Gap砍單幅度更達30%。

年營收達新台幣300億元，專攻針織布的成衣廠旭榮集團坦言，許多客戶已經發布通知，要求延遲訂單或是暫停生產；即使幸運維持生產的訂單，又遇到各國採取邊境管制，管制訊息來得又急又快，每天都在變化，物流運輸處於高度變動，「大家都是皮繃得很緊，隨時要因應突發狀況」。

布廠得力說，目前只能與品牌針對每個訂單一一協調，如果砍單，就協商保留部分出貨量，例如這批訂單100萬碼，是否可以取得折衷只砍20、30萬碼，剩餘照常出貨或是延遲出貨等，藉此讓衝擊降至最低。

業內人士透露，2月時，中國大陸為疫情爆發核心區，當地工廠延遲開工或是物流管制，讓拉鍊、釦子等副料無法運至東南亞，交給當地成衣廠生產，當時包括儒鴻、聚陽等都遇到斷料危機，只能協商品牌延遲交貨。3月疫情災區轉移至歐美國家，當美國確診人數暴增，採取隔離禁令，民眾無法消費，市場瞬間沒了，3月中旬整體情勢急轉直下。

武漢肺炎疫情對紡織產業共有兩波負面影響，第一波是2月的生產端，第二波是3月需求端，其中，需求端的衝擊更加嚴峻。

紡拓會秘書長黃偉基直言，第二波需求端衝擊是不限區域，不論廠商如何多元布局，訂單沒了，更遑論多國產區。

業內人士預期，今年上半年紡織業勢必要苦撐度過，但癥結點仍是市場何時會復甦，若美國疫情在3個月內獲控制，將能讓度小月的紡織廠稍微喘口氣，反之，如果無法短期內穩定疫情，紡織廠恐怕面臨寒冬。（編輯：郭萍英）1090411