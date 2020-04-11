紡織廠3月營收出爐 上中下游難逃疫劫

（中央社記者潘羿菁台北11日電）武漢肺炎疫情衝擊需求，台灣紡織供應鏈3月營收幾乎全繳出衰退成績，包括紗線廠、布廠與成衣廠難抵擋負面影響，砍單軌跡從上、中與下游均難倖免。

攤開成衣三雄觀察，儒鴻、聚陽與廣越3月營收均呈現年減，其中，廣越年減幅度32.7%為最多，紡織股王的儒鴻3月營收新台幣19.04億元，年減14.1%，年減幅度為近3年最大。聚陽3月營收則是年減6.2%，今年以來營收表現皆遜於去年。

中游的布廠同樣衰退，宏遠3月營收年減18.1%；得力3月營收逆勢年增10.5%，看似成長，不過得力解釋，3月出貨的訂單，早在去年底就已接單，當前疫情衝擊，將會在4、5月開始顯現，也就是疫情對得力影響延遲發酵。

而上游的紗線廠不僅遭受品牌客戶砍單壓力，同時，紗線售價與化纖原料行情息息相關，化纖原料的乙二醇（EG）與純對苯二甲酸（PTA）3月跌幅分別為67%、21%，連帶讓紗線行情下修，連帶影響營收規模。

例如，力麗3月營收8.88億元，年減20.3%；宏洲3月營收1.42億元，年減55%。苦於市場低迷影響，目前國內紗線廠平均稼動率約6至7成，無法開滿，業者擔憂，客戶後續砍單幅度可能拉高至3成，上游紗線廠恐怕面臨虧損。（編輯：黃國倫）1090411