更多編輯台推薦新聞：
外國人拍影片讚台防疫貢獻 籲勿趁機欺負台灣人
生活

外國人拍影片讚台防疫貢獻 籲勿趁機欺負台灣人

中華職棒洋將登上運動畫刊 感恩在台灣有球可以打
運動

中華職棒洋將登上運動畫刊 感恩在台灣有球可以打

譚德塞自誇有政治專長 防疫傾中口水多砸WHO招牌
國際

譚德塞自誇有政治專長 防疫傾中口水多砸WHO招牌

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價
兩岸

專題／武漢封城亡羊補牢 初期疏忽付慘痛代價

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
陳時中公布電郵全文 批WHO內行人講外行話
首頁 / 產經

紡織廠3月營收出爐 上中下游難逃疫劫

最新更新：2020/04/11 13:39

（中央社記者潘羿菁台北11日電）武漢肺炎疫情衝擊需求，台灣紡織供應鏈3月營收幾乎全繳出衰退成績，包括紗線廠、布廠與成衣廠難抵擋負面影響，砍單軌跡從上、中與下游均難倖免。

攤開成衣三雄觀察，儒鴻、聚陽與廣越3月營收均呈現年減，其中，廣越年減幅度32.7%為最多，紡織股王的儒鴻3月營收新台幣19.04億元，年減14.1%，年減幅度為近3年最大。聚陽3月營收則是年減6.2%，今年以來營收表現皆遜於去年。

中游的布廠同樣衰退，宏遠3月營收年減18.1%；得力3月營收逆勢年增10.5%，看似成長，不過得力解釋，3月出貨的訂單，早在去年底就已接單，當前疫情衝擊，將會在4、5月開始顯現，也就是疫情對得力影響延遲發酵。

而上游的紗線廠不僅遭受品牌客戶砍單壓力，同時，紗線售價與化纖原料行情息息相關，化纖原料的乙二醇（EG）與純對苯二甲酸（PTA）3月跌幅分別為67%、21%，連帶讓紗線行情下修，連帶影響營收規模。

例如，力麗3月營收8.88億元，年減20.3%；宏洲3月營收1.42億元，年減55%。苦於市場低迷影響，目前國內紗線廠平均稼動率約6至7成，無法開滿，業者擔憂，客戶後續砍單幅度可能拉高至3成，上游紗線廠恐怕面臨虧損。（編輯：黃國倫）1090411

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報