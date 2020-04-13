散熱族群搭上宅經濟商機 走勢搶眼

（中央社記者韓婷婷台北13日電）疫情推動雲端需求，包括商用筆電、伺服器、5G等產業熱絡，散熱族群搭上宅經濟商機，3月普遍繳出亮眼成績，第2季展望不看淡，吸引本土法人青睞，今天族群股價持續勁揚。

台股呈多空拉鋸、類股輪動格局，散熱族群在超眾領軍下，價量齊揚走勢，持續成為盤面焦點。

超眾在大股東持續加碼及業績支撐下，連2日噴出大漲；雙鴻、力致漲幅都超過2%，泰碩、建準及奇鋐也維持在紅盤表現。

法人表示，檢視散熱模組廠3月營運表現均繳出亮眼成績，第2季不看淡，為能見度相對較佳產業，獲得資金重新青睞，成為今天盤面主流。從籌碼面觀察，近1週以投信及自營商買超相對積極。

超眾在大股東日本電產（Nidec）力挺持續加碼持股下，股價相對強勢，繼上週五強攻漲停價238.5元，收復農曆年前封關時價位，今天再度強攻，早盤一度攻上最高點261元，逼近漲停價262元。

散熱廠表示，遠距辦公帶動筆記型電腦需求強勁，3月筆電相關客戶拉貨轉趨積極，並加碼急單，尤其商用機種需求強勁，電競筆電也有不錯表現；另外，雲端需求大增也帶動伺服器需求強勁，為散熱廠3月及4月帶來不小的動能，整體第2季並不看淡。

不過由於疫情變化難測，後續市場變數仍多，業者也坦言，現在訂單不敢看太長，先搶先贏，後續訂單續航力是觀察重點。（編輯：張均懋）1090413