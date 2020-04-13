因應疫情 緯軟調整體質布局成長性客戶

（中央社記者吳家豪台北13日電）資訊服務商緯軟今天參加櫃買市場業績發表會，董事長暨執行長蕭清志表示，今年將審慎應對疫情與經濟的不確定性，調整體質追求穩健獲利，並布局具成長性的產業及客戶。

緯軟2019年第4季營收新台幣12.81億元，季減5.1%，年增13.9%；營業利益8142.2萬元，季減32%，年增92.1%；稅後淨利7438.9萬元，季減34.3%，年增28.8%；每股盈餘（EPS）1.12元，低於去年第3季的1.71元。

蕭清志說明，去年第4季每股盈餘低於第3季，原因在於有客戶對外包給緯軟的工作內容有流程和資安上的考量，因此客戶收回去，並不是被搶單；因相關成本反映在第4季財報，造成獲利下滑。

法人關注復工進展，蕭清志指出，緯軟具有「離岸交付」機制，可以從遠距離或跨國交付，因此復工相較其他公司更容易。今年1月武漢封城，緯軟自行開發App，每天追蹤員工健康狀況，復工率從一開始的5成升到7成，到了3月已達9成復工，4月幾乎大部分都已復工，除了武漢仍有些狀況。

展望2020年，蕭清志表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中國疫情已緩和下來，其他地區正在爆發，緯軟會非常審慎應對疫情。他認為疫情屬於短暫影響，現在大家比較擔心經濟問題，面對這麼多的不確定性，緯軟會很審慎應對並快速應變，等經濟復甦時能抓住成長動能。

他也提到，緯軟不會再像過去2年追求營收大幅成長，會做很多與管理和風險相關的基礎建設，守住長期客戶的基本盤，追求穩健獲利。

蕭清志強調，雖然大環境不確定性高，但也看到一些具成長性的領域。例如5G、人工智慧（AI）等，短期會受到一些影響，但中長期趨勢應該沒有問題。有些產業可能因為疫情而變得非常發達，緯軟會調整客戶名單，對於未來有望成長的領域，今年會下一些功夫部署。

針對股利政策，蕭清志表示，緯軟過去多年原則是把5成以上利潤分給股東，有時用現金，有時用股票，有時是兩者相加，今年會全部以現金發放，主要因為過去2年做了一次增資，資本額增加到現在約6億多元，已符合目前的營運狀況，因此今年決定用現金發放股利。（編輯：鄭雪文）1090413