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首頁 / 證券

摩根資產：疫情對企業獲利衝擊將逐步顯現

最新更新：2020/04/14 13:23

（中央社記者韓婷婷台北14日電）摩根資產今天發布第2季投資展望，認為資產價格修正明顯，惟未來仍有變數，疫情對企業獲利的衝擊將逐步顯現，以降低波動為優先，偏好高評級複合債，同時注意跌深股票長期的投資潛力。

由於歐美疫情擴散，重創全球經濟及金融市場，展望第2季，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）認為，第2季的市場變數明顯增加，投資難度大為提高，此波經濟衰退能否結束關鍵在於疫情是否得到控制。

許長泰表示，中國農曆年前爆發的武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病, COVID-19），武漢自1月23日封城起便持續干擾投資人的情緒神經，直到4月8日武漢解除封城，過去一個季度以來，多國經濟陸續按下暫停鍵，資本市場的價格也大幅度下修，雖然中國3月份製造業PMI指數已反彈至50.1，但全球需求大幅萎縮，中國經濟仍有相當大的變數。

許長泰指出，根據過往的經驗顯示，經濟衰退週期短則2到3季、長則4到5季，但此波經濟衰退能否結束，關鍵在於疫情是否可以得到控制，以及各國未來陸續解封後，是否還會出現2次感染而定；倘若出現2次感染，勢必拉長全球經濟衰退期間。

摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，受到新冠病毒疫情擴散的影響，全球各國的封城與政府政策，都對企業獲利與企業債信造成影響。雖然第1季全球資產價格已明顯下修，這些衝擊是否充分反映企業獲利與債信評等的變動，目前仍是未知數，所以在第2季的投資上，最佳的策略是降低投資組合的波動。

就評價面來看，林雅慧示，全球多數股市本益比幾乎都落到了15年長期平均值以下，就連最貴的美股，最新的本益比是15.5倍，僅比長期平均的14.7倍略高。在固定收益部分，除了中國美元債與新興市場當地貨幣債，其餘債券的利差都遠高於15年的長期平均水準，顯示這些債券的價格已明顯低估。

不過林雅慧提醒，由於疫情尚未結束，企業獲利在未來仍有下修的可能，儘管表面上股票與債券的價格都修正很多，但目前的價格是否合理，仍要視未來陸續公布的企業獲利而定。

至於國人最青睞的新興市場與高收益債，林雅慧表示，這2個債種的信用債利差已明顯擴大，可承受較高風險的投資人，當然可留意其收益的吸引力。但她也補充，由於高收益債受油價走勢與違約率等因素影響，在投資上更應仰賴主動積極的管理。（編輯：張均懋）1090414

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