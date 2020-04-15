進銀行須戴口罩 顧立雄：最快20日實施

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）武漢肺炎疫情持續，金管會主委顧立雄表示，最快本週五就會向指揮中心提案，做出明確指引，要求民眾進入銀行必須配戴口罩，下週一（20日）實施，未戴口罩將不能進入銀行。

立法院財委會今天繼續審查所得稅法第4條及第17條條文修正草案、海關進口稅則部分稅則修正草案及證交稅條例修正草案，邀請金管會主委顧立雄率領相關單位主管出席。

提高武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫力道，交通部13日公告，民眾進郵局營業場所須戴口罩，未戴者不得進入，勸導不服者，可依傳染病防治法，開罰新台幣3000元至1萬5000元，外界關注金管會是否就銀行營業場所，採取相同作法。

顧立雄於會前受訪時表示，銀行公會討論後已做出決議，將強制民眾進入銀行必須配戴口罩，沒戴就不給進，不過，這需要取得法律授權，因此要先向中央流行疫情指揮中心提案，請指揮中心做成正式指引，才能公告實施。

至於何時實施，顧立雄說，預計本週五（17日）或下週二（21日）將提案送到指揮中心，若本週五就能完成，最快下週一（20日）就可實施。（編輯：趙蔚蘭）1090415