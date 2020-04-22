永豐銀挺太陽能光電 主辦大亞32億元聯貸

（中央社記者劉姵呈台北22日電）政府鼓勵生產綠電，訂定2025年達到20GW太陽能裝置的目標，深耕綠色金融服務多年的永豐銀行今天統籌主辦大亞集團子公司心忠電業新台幣32億元聯貸案，並正式簽訂聯合授信合約。

永豐銀行總經理莊銘福表示，此案為國內首件獲准的大型土地變更地面型太陽能電廠案，由永豐擔任管理銀行，並邀集凱基銀行、國際票券、華南銀行及彰化銀行共4家金融業者共同主辦，超額認購1.53倍，最終聯貸金額以32億元結案。

莊銘福表示，資金將投入建置地面型太陽能電廠，以產業力量，共同響應全年新增2.2GW（百萬瓩）的政策目標 ，加速台灣發展乾淨能源，齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

永豐銀行自2012年起跨足綠色金融領域，莊銘福指出，截至今年第1季底止，永豐銀融資太陽能電廠逾4000座、總發電量約達1GW，融資餘額約274億元。

莊銘福說，此次聯貸案簽約後，大亞集團擬於1年之內，在台南市學甲區興建約76MW（百萬瓦）太陽能電廠、每年約可發電1億度，可望為台灣增添豐富的乾淨能源。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞集團旗下已有29座產生售電收入太陽能電廠，總裝置容量為31MW，且截至今年2月底止，總發電量更已累積約達9000萬度，期許未來3年內建構150MW太陽能發電的目標。

永豐銀表示，2019年啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，包括主辦寶島陽光20億元、華立集團旗下國軒科技等子公司40億元及中租控股子公司中租迪和60億元聯貸案等，建置類型也從屋頂型逐漸跨向地面型並持續擴大規模。（編輯：趙蔚蘭）1090422