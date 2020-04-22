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遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望但予以尊重

最新更新：2020/04/22 13:28

（中央社記者吳家豪台北22日電）日本LED大廠日亞化學工業株式會社控告宏達電日本子公司HTC NIPPON CORPORATION及其經銷商侵害日亞化專利權，法院認定宏達電手機配置的白光LED侵害日亞化專利，需賠償日亞化所受損害。

宏達電表示，對於法院判決感到失望但予以尊重；此外，由於涉訟專利已於2017年7月29日期滿失效，該判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響。

日亞化發布新聞稿說明，2016年日亞化控告HTC NIPPON CORPORATION及HTC NIPPON CORPORATION經銷商兼松通訊有限公司（Kanematsu Communications Ltd.）提起的專利侵權訴訟中，東京地方法院日前已作出判決，判定被告等侵害日亞化專利權。

日亞化表示，在此判決中，法院認定由被告等經銷的宏達電手機HTC Desire 626所配置的白光LED，侵害日亞化第JP5177317與JP5610056號專利，法院同時命被告等賠償日亞化所受損害。由於被告等未提起上訴，本案已終局確定且具有拘束力。

日亞化強調，致力於保護擁有的專利及其他智慧財產權，將在適當且必要時，於任何國家對侵權人採取措施。（編輯：趙蔚蘭）1090422

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