台灣三生技廠聯手開發快篩試劑 申請專案許可

（中央社記者韓婷婷台北22日電）寶齡富錦生技 、安肽生醫、台康生技今天共同宣布，共同完成開發檢測COVID-19抗原快篩試劑，並於今天正式向衛福部食藥署（TFDA）遞件申請專案製造許可。

3家台灣生技廠於3月正式成立COVID-19快篩試劑聯盟，在上、中、下游整合各自專精領域，成功開發出快篩試劑，並於今天（22日）正式依循「因應緊急公共衛生情事之需要」法源，向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）遞件申請專案製造許可。

新聞稿中表示，成功開發的快篩試劑，利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，即可快速偵測出感染者的檢驗試劑，可有助於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒檢測的普篩推廣。此產品在驗證階段可在10分鐘內成功偵測出低病毒數量（Viral Load）新冠病毒，並具有高專一性，不受其他病毒、細菌及藥物干擾。

3家企業合作聯盟訂下明確分工準則，安肽生醫為抗體開發廠商；台康生技為GMP抗體製造商，具有商業化量產能力；寶齡富錦為快篩試劑的開發與製造商，可在短時間內大量生產。（編輯：林興盟）1090422