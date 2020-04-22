疫情衝擊大 工商團體看紓困如救火執行要便民

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）武漢肺炎衝擊經濟，四大工商團體發布建言指出，若紓困不能立即奏效，很多產業與勞工受害處境恐永難回復，期盼政府基於救人救火與簡政便民兩大原則，訂定紓困政策執行方式。

全國工業總會、全國商業總會、工商協進會與三三企業交流會今天共同舉辦系列高峰論壇，透過新聞稿聯合發布建言，由於情勢過於險峻，短期因應措施若不能馬上奏效，很多產業或人民將蒙受「永難回復」的處境，因此，期盼紓困措施務必以「救人救火」與「簡政便民」兩大原則訂定執行方式，讓紓困能幫到需要幫助的人。

三三會理事長許勝雄表示，企業界對政府提出的紓困措施深為肯定。不過，紓困的對象以中小企業及勞工為重中之重，經濟振興首要在於防止經濟陷入不可逆的蕭條。

許勝雄說，企業界不願見政策資源虛擲，也不願見政策因資源少置、錯置而功虧一簣。希望政府面對二戰以來從未見過的世紀挑戰，以全新思維面對，當疫情過後，企業、產業能抓住發展升級轉型的機會。

全國工業總會理事長王文淵致詞時表示，台灣經濟受到疫情嚴重衝擊，以台塑企業而言，大多數產品的業績約衰退20到30%。台灣應正視疫情過後以及美中貿易戰供應鏈重組，尤其應思考如何改變產業過度集中電子零組件、生產過度集中代工、投資貿易過度集中中國現象。

王文淵說，台灣與國際貿易連動性高，經濟發展依賴出口，且全球經貿逐漸走向區域整合態勢，台灣因不能加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），加上不確定海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）能否繼續。若須負擔較高的關稅，嚴重影響產業競爭力，不利台灣經濟發展。

王文淵說，台灣是一個小地方，不能在各方面如法律、金融、產業、環保、勞工等，處處抄襲歐美等先進國家。需要瞭解台灣的優勢及弱點，參考瑞士、比利時、荷蘭及新加坡等國經驗，才能真正有助於經濟的發展。（編輯：楊凱翔）1090422