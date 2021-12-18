台廠看好南亞衛星電視產業 進軍印度市場有成[影]

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印度人力較為低廉，現階段仍適合人力密集的產業前往發展。圖為印度員工在台資衛星電視相關產品廠商博百科技工作的情況。中央社記者林行健古爾岡攝 110年12月18日

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（中央社記者林行健新德里18日專電）台廠化疫情挑戰為契機，第一家落腳印度的台灣衛星電視相關產品廠商博百科技，2018年轉戰印度，經過3年打拚，不但成功打入當地電信產業供應鏈，還把業務擴大到南亞次大陸市場。

中國營運成本近年逐年上升，加上政經環境變化，如稅制，社會保險及環保法令等日趨嚴格，博百科技於2017年決定轉往其他地區布局。選中印度之後，次年立即進駐德里南郊新興衛星城市古爾岡（Gurgaon）的一座模範工業區。

博百科技的主要業務是生產室內機上盒和戶外衛星訊號接收頭端。短短3年，工廠員工已從剛開始的100多人，增至目前的400多人。

為什麼看上印度？博百科技營運長黃智泉10日受訪時回答：「印度在全世界來講，是人口最多的國家之一，而且有很多網路服務不到的地方，所以我們認為，衛星付費電視是一個很大的商機，有很大的成長空間。」

他補充，在選擇到下一個戰場時，公司認為不應單純由製造層面出發，而需同時考量製造與銷售層面的綜合效益，所以選擇到未來仍有極大成長空間的印度，同時可以擴展市場，含跨整個印度次大陸周邊國家。

他說：「除了印度本土市場之外，我們所銷售的範圍還涵蓋孟加拉、尼泊爾和斯里蘭卡。」

根據印度聚焦電視產業動態的電子媒體Indiantelevision報導，印度現有1億2700萬戶付費電視訂戶，其中衛星直播服務訂戶所占比率從2019年的42%，增加到今年的47%。

隨著印度鄉村地區的逐漸發展，擁有電視的家庭也會愈來愈多。

博百科技的廠區目前分為兩大生產區塊，分別為電視盒與衛星訊號接收器，有全自動的部分，例如全面的電路板電子元件打件焊接生產線，也有人力較為密集組裝線，以充分利用印度人工低廉的優勢。

前來印度發展，公司面臨的首要挑戰就是文化差異，因為印度的面積有台灣90倍大，種族多元，光是官方語言就有22種。

黃智泉表示：「印度有很多不同的人種，它的語言在各個地方不一樣，我們也是一步一步，開始試著慢慢去調整原來之前的管理態度，一直到現在，員工跟大家也都有了向心力，相處也愈來愈協調一致。」

從2019年下半年開始，博百科技就成功打入印度主流市場，成為兩家主要電信業者的供應商。

遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，印度不少電視周邊產品廠商停工，但博百科技沒有這麼做，而是調度人力挺過難關，搶攻這些廠商留下來的市占分額。

展望未來，黃智泉認為，雖然最近兩年公司發展因疫情受到擠壓，但也占到很好的利基，比如說印度政府積極推動「在印度製造」（Make in India）政策，要求大型公司使用在印度製造的產品，以及中美貿易問題帶來的機會。

黃智泉樂觀表示：「明年的展望看起來至少會成長3到4倍。」（編輯：陳惠珍）1101218

博百科技2018年轉戰印度，成為第一家落腳印度的台灣衛星電視相關產品廠商。圖為印度德里台商會會長陳寶東（左）、貿協駐新德里辦事處主任吳賀彬（中）12月10日聽取博百科技執行長黃英宗（右）簡介生產過程。中央社記者林行健古爾岡攝 110年12月18日