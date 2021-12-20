黃天牧：純網銀發揮鯰魚效應 尚未發展出特色

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（中央社記者謝方娪台北20日電）今年3家純網銀陸續開業及取得執照，金管會主委黃天牧認為，純網銀有發揮鯰魚效應，不過尚未發展出特色，需要多給業者一些時間；金管會明年將找3家純網銀會談，評估如何放寬法規協助拓展業務。

黃天牧及金管會銀行局長莊琇媛今天出席「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮，會後接受媒體採訪。隨數位浪潮來襲，金管會可望今年底或明年初宣布是否開放純網保，針對目前已上路的純網銀，黃天牧和莊琇媛都肯定純網銀有發揮鯰魚效應。

莊琇媛觀察，純網銀正式開業前，各家傳統銀行就已戰戰兢兢準備、加快數位化腳步，甚至思考如何在網路上和客戶更密切結合，發展網路金融服務；這次疫情發生後，有些銀行從收件到內部流程全部數位化。單以這條流程而言，已經類似純網銀，背後就因純網銀帶來的刺激所賜。

不過，若實體銀行可在網路金融打出天下，對純網銀而言如何找商機，黃天牧指出，業者要創造純網銀個別的商業模式，而不是重複實體銀行在網路金融的模式，現在最早的純網銀也才上路一年左右，純網銀是否能發展得好，要多給業者一些時間琢磨整體環境、找出適合純網銀的型態。

隨純網銀樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）今年都已開業，金管會密切關注純網銀及實體銀行數位帳戶發展動態，並放寬3人以下企業戶可線上開戶，對純網銀而言，放款為重要收益來源，此項法規放寬等於讓放款對象大幅擴大。

莊琇媛表示，目前第3家純網銀將來銀行剛取得執照，預計明年1月試營運，後續金管會將再找3家純網銀談談，了解業者希望金管會在業務面協助開放的項目，再做研議。

黃天牧指出，數位金融機構出現，對實體金融機構多少會產生影響，即所謂鯰魚效應；不過現在的純網銀還沒有發展出特色，需要給業者一點時間。明年找業者會談、了解業者需求後，金管會會進行評估，就法規面「先易後難」作調整。

他也強調，金管會相當重視未來純網銀發展利基，不會只是核照而已，只有純網銀真正發展，才是政策的有效發揮。（編輯：張良知）1101220