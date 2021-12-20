台灣金聯平價宅申購12/21截止 銷售率已達83%

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（中央社記者謝方娪台北20日電）台灣金聯今年度平價宅將在12月21日截止申購登記，截至12月19日申購銷售率已達83%，新北、宜蘭、竹苗、台南均已完銷，尚有桃園市4戶、台北市3戶、南投2戶、台中市及高雄市各1戶。

台灣金聯今年度平價住宅明天截止申購登記，截至12月19日止，申購銷售率已達83%，目前尚有桃園市4戶、台北市3戶、南投2戶、台中市及高雄市各1戶，台灣金聯呼籲已上網登記的民眾，務必在期限內繳交相關保證金及登記手續費，以免喪失機會。

台灣金聯表示，週末假期出現賞屋及登記潮，2天申購登記人數增加491人，預估最後1至2天會再現一波登記潮，銷售率可望朝9成以上目標邁進。

台灣金聯統計，66戶物件中，已有1638人登記，包括台南市東區崇賢三路富立和築社區4戶，以及台北市辛亥路南方莊園1戶，均超過百人以上登記，中籤率低於1%。最熱門標的為標號53號的富立和築社區，有155人登記；50人以上登記的物件有11戶，中籤率不到2%；目前有3戶僅1人登記，依規定免抽籤，其餘物件均需抽籤決定買主。

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台灣金聯指出，有購屋需求的民眾，若有喜歡且符合自己需求的物件即可把握機會登記，只要登記就有機會抽中，與登記先後順序無關；活動採登記制，若物件有2人以上登記即抽籤決定買主，民眾無需因物件登記人數多而卻步。

台灣金聯說明，目前台北市中山北路六段天母商圈、北安路及石牌路等3戶；桃園市中壢、新屋中山路、龜山透天厝及觀音草漯華等4戶；台中市龍井1戶，以及南投縣名間及彰南路等2戶，高雄鳳山區透天厝等物件，目前尚未有民眾登記，有購屋需求的民眾可把握機會。（編輯：張良知）1101220